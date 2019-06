Il nuovo Kindle Oasis protegge gli occhi con luce ambrata

Amazon mette la luce calda sul suo ebook reader di punta: il nuovo Kindle Oasis edizione 2019, appena presentato, è infatti il primo della gamma ad offrire la possibilità di regolare la luce non soltanto nell’intensità luminosa ma anche nella temperatura colore, permettendo così di passare da una tonalità fredda per il giorno a una più calda per le ore notturne.

Se fino ad oggi c’era un motivo per preferire un e-reader Kobo piuttosto che un Kindle era proprio in questa possibilità di variare la temperatura del colore della luce integrata nel dispositivo. E’ risaputo infatti che un’esposizione costante alla luce blu può causare la CVS (Computer Vision Syndrome), una sindrome i cui non trascurabili effetti sono fastidio e secchezza degli occhi, arrossamento e bruciore della congiuntiva e nel peggiore dei casi anche danni più gravi alla vista.

Non solo: la luce blu sopprime anche la produzione di melatonina ed è in grado di disturbare il ritmo circadiano con il rischio di spiacevoli conseguenze come l’insonnia, l’irritabilità e frequenti mal di testa. In passato la stessa Apple con iOS 9 ha introdotto la modalità Night Shift, mentre come dicevamo la possibilità di scaldare il colore della luce è offerta da Kobo già da due anni con l’e-reader Aura H20.

Finalmente Amazon ha raggiunto il suo più diretto avversario attraverso la nuova edizione di Kindle Oasis 2019 che consente appunto di personalizzare la temperatura colore della luce in base alle proprie esigenze. Il resto delle specifiche restano invece le stesse: schermo più grande da 7”, resistenza alle immersioni in acqua con certificazione IPX8, 25 LED per l’illuminazione dello schermo, sensori di luminosità a regolazione automatica, pulsanti VoltaPagina e sistema di regolazione automatica dell’orientamento pagina.

Il nuovo Kindle Oasis 2019 arriva sul mercato il 24 luglio. Nel frattempo si può preordinare su Amazon a partire da 249,99 euro per la versione solo Wi-Fi con 8 GB di memoria. A salire il modello WiFi 32 GB costa 279,99 euro mentre la versione completa di 4G LTE + WiFi da 32 GB costa 339,99 euro.

Nell’attesa di provarlo e raccontarvi così la nostra esperienza sul campo vi ricordiamo che Macitynet ha già recensito la precedente versione del Kindle Oasis mentre nelle scorse settimane ha provato e recensito i nuovi Kindle 2019 e Kindle Paperwhite 2019.