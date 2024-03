Su Amazon Luna arriva GOG con i videogiochi classici

Amazon ha annunciatp la collaborazione di Luna – il suo servizio di cloud gaming – con GOG (ex Good Old Games), e i suoi sviluppatori, per offrire agli utenti una selezione di giochi di GOG su Luna. Il servizio propone sempre nuovi giochi e presto sarà possibile accedere a una selezione di titoli ancora più ampia grazie all’integrazione di GOG.

GLi utenti Amazon Prime e gli abbonati a Luna, infatti, potranno giocare ai titoli GOG che già possiedono, acquistarne di nuovi e fruirli su qualsiasi dispositivo compatibile, dai classici per PC come Stardew Valley ai titoli AAA più popolari come la serie di The Witcher e Cyberpunk 2077.

GOG è uno store di giochi digitali che offre oltre 9.000 titoli senza DRM per Windows, Mac e Linux. Con oltre 1.000 partner in tutto il mondo, GOG riferisce che la sua mission è “far durare i giochi per sempre”, promettendo ai giocatori di oggi e delle generazioni future di sfruttare i giochi preferiti in qualsiasi momento.

L’integrazione di GOG su Luna (qui i dettagli) permette di accedere a giochi di alta qualità senza lunghi tempi per il download sui dispositivi, e apre un nuovo mondo di possibilità per sviluppatori e publisher, aiutandoli a raggiungere milioni di clienti che usano Fire TV, Fire Tablet, Twitch e Prime Gaming.

Come accennato, sarà possibile giocare ai titoli GOG di cui si è già in possesso o acquistarne di nuovi tramite i dispositivi compatibili con Luna, tra cui i dispositivi Amazon Fire TV e Fire Tablet, smart TV Samsung e LG selezionate, dispositivi mobili (iOS e Android) e dispositivi desktop (PC, MacBook, Chromebook).

I titoli GOG acquistati tramite Luna verranno forniti con una licenza di gioco tradizionale che consentirà ai clienti di giocare in streaming su Luna, ma anche di scaricarli e fruirli offline utilizzando il launcher GOG per PC. Per giocare è possibile utilizzare la tastiera e il mouse, i controller di gioco Bluetooth o il controller Luna con tecnologia Cloud Direct per giocare a bassa latenza.

Per saperne di più sul servizio di videogiochi in streaming Amazon Luna rimandiamo a questo articolo di macitynet.