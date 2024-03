Italia e Tesla trattano ancora per uno stabilimento

Un recente rapporto suggerisce che in Italia il Ministero delle Imprese stia facendo alcuni progressi nel dialogo con diverse aziende automobilistiche: tra i costruttori automobilistici più notevoli con cui il ministero italiano sta intrattenendo rapporti, secondo quanto riportato, c’è anche il produttore di veicoli elettrici Tesla.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, fonti del settore hanno notato che nelle ultime settimane, il Governo italiano ha approfondito i suoi colloqui con un possibile nuovo produttore automobilistico. Il rapporto ha osservato che i contatti più seri finora riguardano presumibilmente Tesla.

Più in dettaglio le discussioni riguarderebbero un possibile stabilimento in Italia per la produzione di camion o furgoni elettrici. Le trattative sarebbero in corso, addirittura, dall’estate scorsa.

Oltre a Tesla, il Governo starebbe esaminando anche possibili investimenti da parte di tre produttori automobilistici cinesi — BYD, Great Wall e Chery. Secondo quanto riferito, le discussioni con Chery sarebbero entrate in una fase più avanzata nel mese precedente, con funzionari del governo che avrebbero condotto ispezioni in ex aree industriali come possibili siti per l’impianto in Italia del produttore automobilistico cinese.

Anche se per il momento né Tesla, né i suoi dirigenti hanno confermato alcun piano in Italia, non è la prima volta che emergono rapporti secondo cui il nostro Paese stia effettivamente cercando di garantire un investimento dal principale produttore di veicoli elettrici.

Alla fine di febbraio il ministro dell’Industria Adolfo Urso aveva dichiarato di essere in contatto con Tesla da mesi. In quel momento, Urso si era dimostrato piuttosto ottimista sulla prospettiva che l’Italia potesse attrarre i principali produttori automobilistici.

Come già riportato in un precedente rapporto Reuters, l'Italia mira a produrre almeno 1,3 milioni di veicoli all'anno, per l'esattezza 1 milione di autovetture e 300.000 furgoni.