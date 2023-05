WhatsApp trasferirà le chat sul nuovo iPhone senza iCloud

Finora l’unico modo per trasferire tutte le chat di WhatsApp su un nuovo iPhone era quello di creare prima un backup completo su iCloud, invece con la nuova funzione in lavorazione sarà possibile trasferire tutte le chat direttamente dal vecchio al nuovo iPhone, senza dover obbligatoriamente passare per backup e iCloud.

Una funzione simile per la versione Android, che evita di passare dal backup su Google Drive, è già stata avvistata in versione beta. Ora, come segnala WaBetaInfo, gli sviluppatori Meta che si occupano di WhatsApp hanno introdotto il trasferimento diretto delle chat tra iPhone nell’ultima versione beta 23.9.0.72 di WhatsApp per iOS, riservata a un numero limitato di tester.

Trasferire le chat WhatsApp senza passare da backup e iCloud

Così la novità tornerà utile per gli utenti iPhone che usano il piano gratuito di Apple iCloud purtroppo ancora limitato a solamente 5GB di spazio online. In questo caso la capacità limitata non permette di sfruttare appieno tutti i servizi di sincronizzazione, per questa ragione molti utenti non effettuato il backup delle chat su iCloud.

Come funzionerà il trasferimento diretto delle chat tra iPhone

Con la nuova funzione di trasferimento diretto delle chat di WhatsApp anche chi non ha mai effettuato un backup su iCloud potrà trasferirle tutte direttamente sul nuovo iPhone.

Per farlo bisognerà scaricare e installare WhatsApp sul nuovo iPhone, accedere con lo stesso numero di telefono, infine usare l’iPhone da sostituire per leggere il codice QR visualizzato sul nuovo iPhone. In questo articolo riportiamo una schermata pubblicata da WaBetaInfo. A questo punto, senza che l’utente debba fare altro, inizia in automatico il trasferimento di tutte le chat tra i due iPhone.

La funzione è in beta ma già operativa per alcuni beta tester e verrà ampliata a un numero maggiore nei prossimi giorni. Se il rilascio in beta proseguirà senza intoppi la funzione sarà implementata in una prossima versione di WhatsApp disponibile per tutti gli utenti.

A fine aprile WhatsApp ha iniziato a rilasciare la possibilità di usare l’app su più smartphone, fino al massimo di quattro, anche quando il telefono principale è spento oppure offline: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.

