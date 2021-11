Amazon Photos migliora tutto su iPhone e iPad

Amazon sta rilasciando una nuova versione di Amazon Photos per iPhone e iPad, con nuove funzioni e una esperienza d’uso completamente ridisegnata. La versione 8.0 renderà più facile trovare foto, rivisitare ricordi e altro ancora. Un passo importante per molti utenti, che dopo la rimodulazione di Google Foto, sono passati al servizio cloud fotografico del colosso dell’e-shopping, già incluso nel piano di abbonamento Amazon Prime.

Amazon ha annunciato questo l’aggiornamento dell’app Photos in un post sul blog. Questa “riprogettazione completa” offre anche un’esperienza più sicura con l’archiviazione privata di foto e video degli utenti, nonché contenuti più personalizzati con presentazioni e collage curati automaticamente.

Rivivi i ricordi a tuo piacimento e trova ciò di cui hai bisogno in un attimo. Il filtro delle foto aggiornato ti consente di individuare le foto in base a persone, luoghi, date e altro, mentre una nuova interfaccia ti offre un accesso semplificato alla tua raccolta di foto e alle informazioni sull’account

Amazon osserva che i membri Prime ottengono spazio di archiviazione illimitato per le foto a piena risoluzione, oltre a 5GB di spazio per i video. Oltre a ciò, questo aggiornamento porterà con sé anche le seguenti migliorie.

Anzitutto una schermata iniziale semplificata, che permette di accedere alle foto, alle presentazioni personalizzate e alle informazioni sull’account con un semplice tap. Inoltre, l’app proporrà un tab per i propri ricordi, con presentazioni personalizzate in grado di fornire un accesso regolare ai ricordi fotografici.

Ci sarà anche un feed giornaliero per i propri ricordi, incluse le foto di data odierna negli anni passati, con viaggi speciali, momenti insieme, momenti salienti della stagione e rimescolamenti casuali.

L’aggiornamento, in ultimo, renderà più facile ritrovare le foto, utilizzando i filtri nel pannello di controllo per trovare le foto preferite di persone, luoghi, date e altro in un istante. E’ possibile scaricare l’ultimo aggiornamento di Amazon Photos per iPhone e iPad a partire da questa pagina di App Store.

Nelle scorse ore Amazon ha rilasciato anche l’app Prime Video per Mac: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.