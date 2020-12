Amazon Prime Video trasmetterà Champions League e Supercoppa

Non più solo cinema e serie TV: il servizio di televisione in streaming Amazon Prime Video ha acquistato i diritti per trasmettere le partite di Champions League e anche della Supercoppa. Si tratta di una vera a propria rivoluzione per la piattaforma video di proprietà di Jeff Bezos che in un colpo solo porta a casa uno degli eventi sportivi più seguiti in Italia e in Europa. Una espansione importante del proprio catalogo video finora apprezzato quasi esclusivamente per film e serie TV in streaming, ma che ora si differenzia dai concorrenti con eventi sportivi in diretta.

Più in dettaglio Amazon Prime Video (si ci abbona da qui) ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le 16 migliori partite della Champions League per le stagioni 2021 e 2022. Il colosso dell’e-commerce si è impegnato per garantire la visione delle partite delle squadre italiane nei vari gironi fino alle semifinali. Non solo: sempre su Amazon Prime video arrivano anche le partite della Supercoppa per tre stagioni a partire da quella 2021-2022. Nel momento in cui scriviamo i dettagli non sono ancora stati annunciati, così non è dato sapere quali saranno le modalità di trasmissione delle partite e se queste saranno completamente gratuite o meno per gli attuali abbonati di Amazon Prime video.

In ogni caso è impossibile sottovalutare l’importanza di questa novità: con Amazon Prime Video e l’accordo per le partite della Champions League il prestigio, la visibilità e la desiderabilità della piattaforma di Amazon raggiungono un pubblico enormemente più vasto. I dirigenti Amazon non possono che essere soddisfatti di questa novità «Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione». La dichiarazione del portavoce, riportata da TuttoSport, non svela nulla ma lascia presagire importanti novità in arrivo. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità.

Ricordiamo che nelle scorse ore abbiamo pubblicato un articolo con i migliori film su Amazon Prime Video per il Natale e le festività in famiglia. Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

