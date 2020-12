Zoom regala chiamate illimitate a tutti per Natale e festività

Per le feste le videochiamate con Zoom non avranno il limite dei 40 minuti, questo significa che sull’apprezzata piattaforma chiamate e videochiamate saranno illimitate per tutti. Un piccolo grande regalo da parte di uno dei servizi che negli ultimi mesi hanno registrato una vera e propria esplosione di utenti e accessi per via della pandemia di coronavirus, che ha costretto buona parte del mondo a restare in casa approfittando di Internet e della tecnologia come un più sicuro mezzo di comunicazione a distanza.

Per gli utenti che non sottoscrivono un abbonamento e che quindi utilizzano la piattaforma gratuitamente c’è il limite massimo di 40 minuti per singola riunione, il che significa che se si desidera proseguire, una volta esaurito il tempo a disposizione bisogna riavviare la videochiamata cliccando sull’apposito link che compare in sovrimpressione. Ma per le feste di Natale, come per altro già accaduto per il Giorno del Ringraziamento, Zoom ha deciso di rendere le conversazioni illimitate, togliendo temporaneamente questa barriera in modo da semplificare a tutti l’utilizzo della piattaforma per videochiamare amici e parenti senza stare lì con il cronometro in mano.

Una bella sorpresa visto che per noi italiani l’intero paese sarà Zona Rossa (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, siamo ancora in attesa del nuovo DPCM e manca ormai una settimana a Natale) proprio in alcuni dei giorni in cui Zoom regalerà l’accesso illimitato a tutti. La tabella è la seguente:

In questo schema sono riportati gli orari della costa Est degli USA (ET), perciò orario di New York. Per avere il corrispettivo orario di Roma e Italia basta aggiungere 6 ore, perciò per chi videochiamata dall’Italia, ci sarà l’uso illimitato per tutti:

Dalle 16:00 di giovedì 17 dicembre alle 12:00 di sabato 19 dicembre

Dalle 16:00 di mercoledì 23 dicembre alle 12:00 di sabato 26 dicembre

Dalle 16:00 di mercoledì 30 dicembre alle 12:00 di sabato 2 gennaio

Per beneficiarne non bisogna far nulla, perché la modifica avviene lato server, perciò nel momento in cui scatta l’ora la limitazione sparisce da sola così come verrà riabilitata automaticamente al termine del periodo promozionale. Per gli abbonati invece non cambia nulla visto che l’assenza del blocco dopo i 40 minuti è già previsto dal pacchetto.

«Il COVID ha cambiato il modo in cui viviamo, lavoriamo e festeggiamo l’anno che sta per concludersi. Le festività non saranno le stesse» ha spiegato la società nel post che annuncia questo piccolo regalo «Come segno di apprezzamento per i nostri utenti che hanno utilizzato la piattaforma durante questo particolare momento della nostra vita, stiamo rimuovendo il limite dei 40 minuti sugli account Zoom gratuiti per tutte le videochiamate che si faranno in tutto il mondo in questi giorni speciali».

Negli scorsi mesi Zoom ha aggiornato costantemente la propria piattaforma con filtri e reazioni e soprattutto migliorando la sicurezza con crittografia, autenticazione a due fattori, contro i troll e altro ancora. Ricordiamo che tra gli altri servizi di videochiamata c’è Google Meet che, sempre per agevolare le comunicazioni durante il periodo di pandemia, offre l’utilizzo illimitato anche per gli account gratuiti fino a marzo 2021.

