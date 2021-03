Amazon Vesta, il robot per la casa sembra vicino al lancio

Il robot per la casa smart Amazon Vesta è un progetto di cui sentiamo parlare fin dal 2018, ora però secondo le ultime anticipazioni, Amazon avrebbe dedicato un team di oltre 800 persone e il dispositivo sarebbe in fase avanzata di prototipo. Nella tabella di marcia dell’elettronica di consumo, questo solitamente si traduce in un lancio non molto distante nel tempo, al massimo nel giro di un anno, ma la parte più interessante del report non riguarda le tempistiche, quanto piuttosto la descrizione e le caratteristiche trapelate di Amazon Vesta.

Viene descritto come un robot delle dimensioni all’incirca di due piccoli gatti, un dispositivo con larghezza compresa tra 25-33 centimetri, un confronto curioso che lascia spazio all’immaginazione in base alle dimensioni del gatto di casa. Amazon Vesta è dotato di uno schermo, un microfono e diverse videocamere, un elenco di componenti che lascia immaginare un Amazon Echo Show dotato di ruote e deambulante.

Altre componenti e funzioni suggerite sono sensori per il monitoraggio di temperatura, umidità e qualità dell’aria, un piccolo scomparto per trasportare oggetti e un’asta all’altezza della vita dotata di telecamera. Quest’ultima potrebbe essere dotata di visione artificiale per riconoscere gli oggetti e aiutare gli utenti a ritrovarli. L’identikit e lo stato lavori su Amazon Vesta, che prende il nome dalla dea romana del focolare domestico, arriva da diverse persone al lavoro sul progetto intervistate da Business Insider. Da praticamente tutti emerge il timore che Amazon Vesta possa trasformarsi in un insuccesso, come avvenuto per lo sfortunato Amazon Fire Phone.

Da qui le speculazioni sulle possibili modalità di lancio: invece di un dispositivo Amazon disponibile per tutti, il colosso dell’e-commerce potrebbe proporlo con la sua formula Day One stile Kickstarter, per raccogliere un quantitativo minino di ordinativi e produrre solo le unità richieste se l’obiettivo verrà raggiunto. In questo modo si tenterebbe comunque il lancio di un robot domestico di cui per ora sfuggono l’utilità pratica o la killer app, cioè la funzione che lo rende desiderabile, evitando di investire grandi somme per riempire magazzini di dispositivi che rischiano di rimanere invenduti.

