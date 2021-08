AmMappa che Liguria! In un’app le meraviglie dei piccoli borghi

Le meraviglie dei piccoli borghi, da scoprire con un QR Code, un sito Internet, un’app e una mappa: è questo il progetto “AmMappa che Liguria!”, cui stanno partecipando 29 comuni liguri.

I comuni che hanno aderito a “AmMappa che Liguria!” hanno condiviso percorsi di visita sul proprio territorio pensati per famiglie con bambini: facili, divertenti, curiosi e proposti con una colorata mappa, come in una caccia al tesoro.

Si potranno scoprire i sentieri della rete escursionistica ligure, le spiagge più belle e caratteristiche e i relativi stabilimenti balneari, i musei, le chiese, i palazzi e i castelli, i parchi naturali, le fattorie didattiche, i centri di equitazione, le proposte per chi cerca l’avventura come il parapendio, l’arrampicata o il rafting, i prodotti tipici e gli itinerari tematici.

Il percorso non è soltanto virtuale. Al punto di partenza di ogni itinerario, ma anche nelle Pro Loco e in altri punti di informazioni turistici dei comuni interessati dal progetto, i turisti riceveranno una mappa cartacea, la stessa disponibile in digitale anche sull’app LaMiaLiguria, insieme a un’audioguida che descriverà i punti di interesse dell’itinerario.

Al termine del percorso riceveranno come gadget una tovaglietta americana raffigurante l’itinerario svolto e potranno votare il Comune che ha promosso il percorso migliore, contribuendo così a decretare il miglior percorso a misura di bambino della Liguria.

Ogni punto d’interesse è identificato con un Qr code che riporta a un’audioguida che racconta i segreti indicati sulla mappa. I percorsi sono disponibili online sull’app gratuita ‘LamiaLiguria’, e sul sito www.lamialiguria.it.

Tra gli itinerari proposti, i percorsi di Albissola Marina, Calizzano, Camogli, Casanova Lerrone, Deiva Marina, Dolceacqua, Framura, Genova (con i percorsi “Un giro nella storia”, “In ascensore”, “Stelle, forti e farfalle”), Levanto, Rapallo, Porto Venere, Riva Ligure, Sarzana, Savona, Santa Margherita Ligure, Riccò del Gofo di Spezia, Val Trebbia, Vallebona, Valli Argentina e Armea e Zoagli.

La App si scarica gratuitamente con lo smartphone da Google Play ed è disponibile su App Store per iPhone e iPad a partire da questo link.

