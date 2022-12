App Store non chiude per ferie a Natale

Sarà un altro anno no-stop per l’App Store che, per il secondo anno consecutivo, accetterà l’invio delle applicazioni durante le festività natalizie. Fino al 2020 infatti tutti i dipendenti Apple impiegati nel centro revisioni dell’App Store Connect erano certi di poter passare il Natale in famiglia, mentre a partire dall’anno scorso l’azienda ha deciso di lasciarne qualcuno a lavorare anche in questo periodo dell’anno.

Cosa significa

Ciò significa che gli sviluppatori potranno continuare a inviare le app per revisione anche nei giorni di festa, persino tra una portata e l’altra del banchetto, perché ci sarà comunque qualcuno dell’App Store Connect che smisterà le richieste e lavorerà sul codice (per saperne di più sul processo di revisione dell’App Store potete dare un’occhiata a questa pagina del sito web dedicato agli sviluppatori).

L’unico compromesso

Questo vale sia per le nuove applicazioni che per gli aggiornamenti di quelle esistenti, con un solo compromesso da accettare: tra il 23 e il 27 dicembre il processo di revisione potrebbe richiedere più tempo del solito (in periodi normali – spiega Apple – il 90% degli invii viene esaminato in meno di 24 ore), molto probabilmente perché il team dedicato non sarà al completo ma gestirà questa fase a turnazione in modo da garantire qualche momento di festa a tutti.

La stagione più impegnativa sull’App Store è alle porte! Assicurati che le tue app e le pagine dei prodotti siano aggiornate e pronte prima delle festività imminenti. Siamo lieti di rimanere aperti per tutta la stagione anche quest’anno e non vediamo l’ora di accettare le vostre proposte.

Non è una sorpresa

Datosi che l’App Store e la categoria dei servizi rappresentano una buona parte delle entrate di Apple, non sorprende che l’azienda voglia mantenere l’attività anche durante le festività natalizie. Allo stesso tempo, questo avvantaggia anche i clienti finali che in passato dovevano attendere più a lungo per ricevere gli importanti aggiornamenti delle loro applicazioni.