Apple allunga l’elenco dei fornitori in vista del lancio di iPhone 14

Apple si sta preparando alla produzione in serie degli iPhone 14 e con l’azienda che si trova ad affrontare problemi di approvvigionamento, sarebbe stata allungata la lista dei tradizionali fornitori.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale i componenti della società SG Micro hanno superato la certificazione di qualità richiesta da Apple, e questa azienda cinese specializzata in circuiti integrati è tra quelle scelte dalla Mela per i componenti di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Apple sfrutterà il circuito integrato di gestione dell’energia (per la gestione della batteria e dell’inverter) di SG Micro negli iPhone di quest’anno. Kuo evidenzia che è la prima volta che SG Micro fornirà componenti a Apple per prodotti di fascia alta, elemento che dovrebbe permettere all’azienda cinese di aumentare i ricavi, e avere un impatto positivo nella spedizione degli iPhone 14.

Company Update: SG Micro (300661) 1. SG Micro had passed the quality certification of the higher-end iPhone 14 and will likely ship the PMICs (battery and level shifter) for the iPhone 14 in 2H22. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 22, 2022

Secondo l’analista, essere stati scelti da Apple significa che i componenti di SG Micro sono considerati di primo livello, elemento richiesto per poter fornire componenti destinati a dispositivi elettronici top di gamma. All’inizio di quest’anno Apple avrebbe scelto anche altri fornitori per i componenti della fotocamera degli iPhone 14.

Il sito 9to5Mac evidenzia quanto riportato da Nikkei Asia a maggio, spiegando che la produzione degli iPhone 14 potrebbe ritardare per via dei lockdown in Cina per il COVID-19. Le voci in questione sono state corroborate dall’analista Jeff Pu, secondo il quale un dispositivo che potrebbe arrivare in ritardo rispetto agli altri è l’iPhone 14 Max (il modello con display da 6,7″). Anche Kuo ha recentemente riferito di possibili ritardi ma secondo quest’ultimo analista le problematiche in fase di assemblaggio avranno un “impatto limitato” nelle spedizioni di nuovi iPhone, anche perché Apple ha ordinato milioni di componenti mesi prima del lancio previsto, mossa che consente all’azienda di produrre già ora grandi quantità di telefoni. I nuovi iPhone, ritardi permettendo, dovrebbero essere presentati a settembre. Lo scorso anno gli iPhone 13 furono presentati il 13 settembre, con disponibilità a partire dal 24 settembre.

