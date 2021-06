Apple lancerà gli abbonamenti podcast il 15 giugno

Come previsto, Apple ha presentato il suo servizio di abbonamento per podcast nel keynote intitolato Spring Loaded svoltosi il 21 aprile indicando l’arrivo entro maggio, ma successivamente lo ha posticipato senza precisare però la data: ora si apprende che gli abbonamenti per Podcast arriveranno il 15 giugno.

Non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della multinazionale di Cupertino, in ogni caso la data risulta praticamente certa perché è indicata all’interno di una email che Apple ha inviato ai creatori di podcast che stanno preparando trasmissioni e contenuti da proporre in abbonamento agli utenti. Questi ultimi potranno effettuare un acquisto in-app per iscriversi ai podcast desiderati, ottenendo così accesso a episodi e contenuti in esclusiva, riproduzione senza annunci pubblicitari e altri vantaggi.

Ricordiamo che il 28 maggio Apple ha informato i creatori di podcast che il lancio degli abbonamenti sarebbe stato posticipato a giugno: ora si apprende della data esatta di martedì 15 giugno, grazie a una email intercettata da The Verge che Apple ha inviato ai creatori. Il posticipo è stato motivato dalla multinazionale di Cupertino per poter assicurare «La migliore esperienza per creatori e ascoltatori».

Con ogni probabilità Apple ha ritardato il lancio in seguito alle numerose proteste e segnalazioni di bug e problemi riscontrati nell’app Podcast con l’aggiornamento iOS 14.5. Molti creatori di podcast lamentavano il ritardo degli episodi pubblicati, statistiche errate, l’assenza di grafica e copertine, problemi che Apple ha iniziato a risolvere con l’aggiornamento iOS 14.6.

Sulle pagine di macitynet trovate diversi articoli dedicati ai Podcast di Apple: qui il programma di affiliazione per gli abbonamenti, tutte le novità per i creatori di podcast, mentre tutti gli articoli che parlano dell’argomento sono disponibili a partire da questa pagina.

Invece per tutte le novità che Apple ha presentato alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 sono disponibili da qui.