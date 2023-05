Apple Arcade accoglie 20 giochi nuovi

Apple ha annunciato un importante aggiornamento al catalogo Apple Arcade, aggiungendo 20 nuovi giochi. Il servizio, che ha debuttato nel 2019, consente agli utenti di giocare a oltre 200 giochi pagando un canone di abbonamento mensile di 4,99 euro. Ecco quali sono i nuovi giochi che gli utenti potranno trovare in catalogo.

Anzitutto è bene ricordare che nel tempo Apple Arcade ha subito una leggera trasformazione nella proposta di titoli disponibili. Se dapprima Apple si è concentrata solo su titoli originali, nel tempo sono comparse versioni Plus di vecchie glorie presenti in App Store. Anche tra i nuovi giochi ci sono versioni Plus, come ad esempio Limbo+.

I 20 nuovi giochi aggiunti al catalogo di Apple Arcade propongono porting mobili di popolari titoli di sviluppatori indipendenti, nuovi simulatori, giochi di costruzione di città e giochi a marchio Disney rivolti ai bambini.

Così ha commentato l’aggiunta dei 20 nuovi titoli Alex Rofman, senior director di Apple Arcade:

Il lancio di oggi rafforza il nostro catalogo pluripremiato con 20 nuovi giochi che le persone adoreranno giocare e condividere con amici e familiari

Tra le novità, come già accennato, la presenza di Limbo+, un puzzle platform acclamato dalla critica e dal pubblico, proposto dallo studio danese Playdead. È stato tra i titoli App Store più premiati, anche se lo stesso trattamento ha ricevuto sulle diverse console per le quali è disponibili.

Tra gli altri, il catalogo Apple Arcade aggiornato accoglie anche il noto Temple Run, sempre in versione Plus. Per i pochi che non lo conoscessero, si tratta di un running game con visuale alle spalle del protagonista, in cui il giocatore è chiamato a schivare, saltare, e scivolare nel tentativo di raccogliere quanti più tesori possibile.

Di seguito l’elenco dei nuovi giochi aggiunti al catalogo:

Octodad: Dadliest Catch+

TMNT Splintered Fate di Paramount Global

Disney SpellStruck di Artist Arcade

Disney Coloring World+ di StoryToys

Disney Getaway Blast+ di Gameloft

What The Car di Triband

Cityscapes: Sim Builder di Magic Fuel Games

Chess Universe+ di Tilting Point

Farming Simulator 20+ di Giants Software

Getting Over It+ di Bennett Foddy

Hill Climb Racing di Fingersoft

Iron Marines+ di Ironhide Game Studio

Kingdom Two Crowns+ di Raw Fury

My Town Home – Family Games+ di My Town Games LTD

PPKP+ di Shimada Toshihiro

Snake.io di Kooapps

Time Locker+ di Sotaro Otsuka

Very Little Nightmares+ di Bandai Namco Entertainment

Il servizio di giochi Apple, che ultimamente ha visto l’arrivo di svariate perle, come e Jetpack Joyride 2 e Horizon Chase 2, potrebbe arrivare a valerei nel 2025 almeno 1,2 miliardi di dollari secondo le stime. Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Arcade il link da seguire è direttamente questo.