Apple Arcade, le novità di inizio 2024 sui giochi per Mac, iPhone, iPad e Apple TV

Inizia l’anno anche per Apple Arcade, che arricchisce il catalogo dei giochi, anche tramite nuove espansioni per Hello Kitty Island Adventure, Crayola Create and Play+, Jetpack Joyride 2 e altri ancora.

L’inizio di questo 2024 porta con sé importanti novità su Apple Arcade, con oltre 20 aggiornamenti di contenuti dedicati ai titoli più amati della sua vasta collezione. In primo piano, Hello Kitty Island Adventure, vincitore dell’App Store Award 2023, che accoglie adesso una nuova espansione. Si tratta di un nuovo evento di gioco, denominato “Frenesia della moda gelida”, che arricchisce con la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio personaggio, collezionando varianti invernali degli abiti più iconici.

Tra i giochi più accattivanti del momento secondo Apple ci sono anche Tamagotchi Adventure Kingdom, da poco lanciato, insieme a Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Japanese Rural Life Adventure, Stardew Valley+ e altri ancora.

Tra le altre novità, per quel che concerne il settore creatività, Apple Arcade accoglie Crayola Create and Play+, che offre la possibilità di scivolare sulla neve nella nuova “Corsa all’arcobaleno invernale”. L’apprendimento, inoltre, diventa festoso con la creazione di buste rosse portafortuna durante il Capodanno lunare e la partecipazione alla Settimana della creatività di Crayola.

Aggiornamenti Apple Arcade

Tra le novità di quest’anno anche altri aggiornamenti:

Jetpack Joyride 2: arriva un nuovo veicolo, la palla per criceti, insieme a una skin Mimetica e la possibilità di bere dal Jetpack acquatico per una corsa bagnata e selvaggia;

TMNT Splintered Fate : la nuova Modalità Storia offre un’alternativa rilassante ai roguelike, permettendo a tutti di godersi appieno il gioco senza la pressione di una sfida eccessiva;

: la nuova Modalità Storia offre un’alternativa rilassante ai roguelike, permettendo a tutti di godersi appieno il gioco senza la pressione di una sfida eccessiva; stitch : nuovi telai a tema Anno del Dragone aprono un mondo di festeggiamenti per il Capodanno lunare;

: nuovi telai a tema Anno del Dragone aprono un mondo di festeggiamenti per il Capodanno lunare; Puzzle & Dragons Story : arrivano nuovi dungeon settimanali;

: arrivano nuovi dungeon settimanali; Kingdoms: Merge & Build : I vincitori della Stagione Storia 1 possono ora sperimentare la Modalità Infinita, con nuovi obiettivi e ricompense uniche:

: I vincitori della Stagione Storia 1 possono ora sperimentare la Modalità Infinita, con nuovi obiettivi e ricompense uniche: Chess Universe+: l’aggiornamento aggiunge due nuovi eventi di torneo e l’introduzione degli Insegnanti di scacchi:

Inoltre, dal 1° febbraio, Apple Arcade si arricchirà di due nuovi titoli: BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, un gioco d’azione online 3 contro 3 con animali eroici e potenti armature meccanizzate, e Words in Progress, un rompicapo che promette di stimolare la mente dei giocatori.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 6,99 euro al mese e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina