Apple regna negli auricolari wireless, previsto boom con Airpods Pro

Apple ha dominato il mercato degli auricolari wireless nel 2020 e probabilmente guadagnerà ulteriori quote di mercato anche nel quarto trimestre di quest’anno grazie alla prossima versione di AirPods Pro attesi nei prossimi mesi.

Nel 2020 Apple ha dominato il mercato globale TWS (True Wireless Stereo Headset) con una quota del 31%. Secondo un nuovo rapporto, il mercato TWS globale dovrebbe crescere del 33% su base annua nel 2021, raggiungendo 310 milioni di unità.

Counterpoint riferisce che nel 2020 il mercato degli auricolari wireless è cresciuto del 78% su base annua, nonostante la recessione economica innescata dalla pandemia. Il mercato ha leggermente superato la stima annuale iniziale per il 2020 raggiungendo i 233 milioni di unità, trainato principalmente dalla forte performance dei segmenti di prezzo medio e basso.

Apple ha conquistato una quota di mercato del 31% nel 2020, che è più di tre volte i suoi concorrenti più vicini, quali Xiaomi (9%) e Samsung (7%), come evidenzia il grafico che riportiamo in questo articolo. Questo anche se la quota di Cupertino è calata e probabilmente diminuirà ancora per via della crescita sostenuta del mercato e per la concorrenza sempre più agguerrita di marchi e modelli più economici.

In termini di domanda dei consumatori, l’impatto è stato limitato, poiché il mercato ha una quota relativamente maggiore delle vendite online rispetto ad altri dispositivi tecnologici. I modelli di fascia medio-bassa hanno mostrato un aumento delle vendite che ha leggermente influenzato gli AirPod di Apple nel primo trimestre del 2021. Il mercato dovrebbe tornare nuovamente a crescere in concomitanza con la presentazione di AirPods di terza generazione, che secondo alcuni Apple potrebbe annunciare il mese prossimo alla WWDC 2021.

Il mercato degli auricolari wireless farà grandi guadagni nel quarto trimestre, quando Apple dovrebbe rilasciare la nuova versione di AirPods Pro. L’analista senior di ricerca Liz Lee di Counterpoint ha così commentato:

La cosa più attesa è una nuova versione degli auricolari Apple, la prima in due anni. Prevediamo che sarà uno dei maggiori motori della crescita del mercato TWS dal quarto trimestre del 2021 al prossimo anno. Apple manterrà una forte leadership di mercato basato sulla sua fedele base di clienti

