Apple celebra il festival del disegno negli Apple Store di tutto il mondo

In occasione di The Big Draw 2019, il più grande festival annuale di disegno al mondo, Apple offre sessioni artistiche pratiche gratuite con iPad Pro e Apple Pencil in quasi tutti gli Apple Store in tutto il mondo. L’iniziativa riguarderà tantissimi Apple Store per tutto il mese di ottobre.

Durante le sessioni di Today at Apple, i partecipanti useranno la nuova app Adobe Fresco per iPad Pro con una Apple Pencil e disegneranno ritratti e schizzi colorati, potranno creare disegni astratti e molti altri progetti grafici. Ogni sessione durerà dai 60 ai 90 minuti, con la registrazione gratuita disponibile sul sito Web di Apple.

Sono tre i principali temi delle sessioni di Today at Apple dedicate a The Big Draw 2019.

Con il laboratorio Art Lab for Kids sarà possibile creare la propria emoji: i bambini impareranno modi divertenti per creare la propria emoji, capiranno come disegnare facce e oggetti colorati e impareranno a utilizzare l’app Adobe Fresco su iPad con Apple Pencil.

Durante il laboratorio Art Walk: Discovering Colours la proposta sarà quella di andare alla scoperta del colore: si raccoglieranno i colori osservati durante una passeggiata in una tavolozza di colori. Usando l’app Adobe Fresco su iPad Pro con Apple Pencil, i colori saranno combinati per creare un quadro astratto da portare a casa.

Art Walk: Drawing from Observation sarà invece il laboratorio durante il qualche si potrà attingere dall’osservazione: chi vi prenderà parte potrà trasformare il modo in cui osserva e disegna il mondo. Impareranno come essere maggiormente consapevoli della presenza persone, oggetti o luoghi nei dintorni e saranno aiutati ad aggiungere dettagli interessanti ai tuoi disegni usando l’app Adobe Fresco su iPad Pro con Apple Pencil.

Sono previste anche sessioni speciali guidate da artisti in luoghi di punta come Apple Union Square a San Francisco e Apple Fifth Avenue a New York City.

Le sessioni di Big Draw sono incominciate il 2 ottobre e termineranno il 31 ottobre 2019.

Adobe Fresco, l’app che sarà utilizzata durante queste sessioni speciali di Today at Apple, In fase di sviluppo era indicata come Project Gemini, poi lo sviluppatore aveva annunciato man mano nel corso del tempo le funzioni principali e ora è disponibile per disegnare e dipingere su iPad.

Ci si può iscrivere ai corsi negli Store in Italia a partire da questa pagina ufficiale Apple.

Gli aggiornamenti su tutte le proposte formative negli Apple Store si trovano nella sezione dedicata da Macitynet alle iniziative degli Apple Store.