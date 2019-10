Apple conferma un bug con l’Assistente Installazione di macOS Catalina

Con un documento di supporto Apple conferma la presenza di un bug in Assistente Installazione di Catalina. Quando si installa macOS o si accende un nuovo Mac, viene automaticamente avviata Assistente Installazione, utility che chiede all’utente di indicare impostazioni relative alla nazione, alla lingua, al WI-Fi e altre ancora. Al completamento di questi passaggi è possibile usare il Mac.

La procedura in questione richiede non più di 10 minuti. Se non completata, l’applicazione non viene terminata automaticamente. Apple spiega che, se al termine della procedura, continuiamo a vedere sullo schermo la finestra in questione per un tempo troppo lungo, basta tenere premuto per dieci secondi il pulsante di accensione fino a quando il Mac si spegne. All’accensione il Mac dovrebbe avviarsi normalmente senza la schermata dell’Assistente Installazione.

Tutto quello che c’è da sapere su macOS X Catalina è riassunto in questo articolo. Su Macitynet trovate centinaia di tutorial dedicati al Mac: partite da questa pagina per scroprirli tutti.