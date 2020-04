Apple è in buona posizione per la ripresa dopo Covid-19

Le previsioni economiche indicano scenari da crisi globale, ma secondo alcuni analisti Apple è in una posizione migliore rispetto alla maggior parte delle società di tecnologia per la ripresa dopo blocchi e rallentamenti dovuti a Covid-19. In particolare secondo un report la domanda globale non è completamente cancellata ma posticipata: nel caso di Apple la ripresa post Covid-19 sarà facilitata da iPhone SE ma non solo.

I segnali positivi vengono per lo più letti in Cina, il primo grande mercato riaperto dopo il lockdown dove le vendite iniziali del nuovo terminale economico sembrano sostenute. Anche se lo smartphone Apple più economico punta per lo più ai mercati emergenti inclusi Cina, Africa e India, iPhone SE 2020 per prezzo e caratteristiche è visto come il dispositivo ideale in emergenza coronavirus anche per i consumatori delle economie mature che puntano al risparmio in un periodo di incertezza economica.

Non solo: sempre in Cina già da diverse settimane a questa parte, Apple ha sostenuto la domanda nel mercato smartphone introducendo sostanziosi sconti sui prezzi di listino della gamma iPhone 11. Le promozioni presso i rivenditori cinesi portano a riduzioni di prezzo fino al 18% rispetto al prezzo di listino, contribuendo non poco a sostenere la domanda. Il prezzo abbordabile di iPhone SE 2020 e gli sconti sulla gamma iPhone 11 spingono molti utenti in Cina a scegliere un terminale Apple invece dei costruttori locali, come Oppo e Vivo, che negli ultimi anni hanno sempre più spinto l’acceleratore verso terminali con specifiche top e prezzi premium.

Secondo l’analista Amit Daryanani di Evercore «Apple è in una posizione migliore rispetto alla maggior parte per sperimentare un rapido recupero in un mondo post COVID» come riporta Reuters. Secondo Nicole Peng di Canalys il prezzo abbordabile di iPhone SE 2020 può spingere all’acquisto gli utenti che in questo periodo avrebbero posticipato il rinnovo dello smartphone, preferendo la qualità Apple ai terminali Android.

Oltre al mercato smartphone la solidità di Apple durante e dopo le chiusure per Covid-19 sarà sostenuta anche dalla divisione servizi con offerte cloud, Internet e streaming, tutti settori in forte crescita anche durante i blocchi e ormai da tempo parte integrante del modello di business della multinazionale di Cupertino. In queste ore i report sulle previsioni di mercato e di Apple in particolare sono destinati ad aumentare in vista della presentazione dei risultati trimestrali che Apple presenterà giovedì 30 aprile.

Tutto quello che c’è da sapere su iPhone SE 2020 è riassunto in questo articolo di macitynet. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.