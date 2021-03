Apple e Robert Redford insieme per l’ambiente

Apple e Robert Redford collaboreranno per un concorso cinematografico dedicato all’ambiente per i giovani talenti. Si tratta di un progetto realizzato con il Redford Center: il sostegno al concorso dell’organizzazione educativa di produzione cinematografica Redford Center che unisce la tecnologia, il cinema e l’attenzione all’ambiente.

Apple e il Redford Center si sono quindi uniti per lanciare la seconda sfida annuale di regia. Sono invitati a partecipare i giovani registi: ragazzi di età compresa tra 10 e 14 anni dovranno realizzare film di 90 secondi con l’app di Apple Clips.

Ogni film può essere realizzato da uno o più studenti, fino a 24 per ciascun gruppo. Le iscrizioni dovranno essere effettuate in collaborazione con un insegnante o un adulto. Il tema è la sensibilizzazione sulla questione ambientale.

Tra i giudici della gara ci sarà Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l’ambiente, le politiche e le iniziative sociali. Lisa Jackson, in una dichiarazione riportata dalla rivista specializzata in showbusiness Variety, ha detto di essere entusiasta della collaborazione, soprattutto perché è un’occasione per sollevare la voce dei giovani e fornire loro strumenti per creare contenuti in grado di ispirare un cambiamento reale e promuovano la giustizia in tutto il mondo.

Una posizione confermata da Robert Redford, che è convinto che i giovani abbiano l’ottimismo, l’energia e una nuova prospettiva di cui il mondo ha bisogno per affrontare le sfide ambientali. E il concorso del Redford Center diventa così uno strumento per permettere a quei giovani con un talento cinematografico e un’anima Green di esprimersi e, anche se in poco più di un minuto, di alzare la voce. Ultimo termine per partecipare, il 31 marzo. Sul sito dell’organizzazione Redford Center si possono trovare tutte le informazioni per farlo.

Tra gli impegni di Apple, l’obiettivo di creare nuovi iPhone e iPad sempre più sfruttando materiali riciclati e garantire che i prodotti siano gestibili con energie rinnovabili. La Jackson parteciperà ad un summit web con Yousafzai per parlare della partnership di Apple con il Malala Fund (sono state già avviate collaborazioni per sviluppare ad esempio opportunità di istruzione femminile), in particolare riguardo l’impatto del cambiamento climatico.