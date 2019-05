Schermo malfunzionante sui MacBook Pro 13″? Apple lancia programma di riparazione

Apple ha annunciato un programma di riparazione per i MacBook Pro 13″ 2016. Il problema è quello che in rete è stato ribattezzato “flexgate” e che può presentarsi con questi sintomi:

La retroilluminazione del display che in modo continuo o intermittente mostra aree brillanti sull’intera zona inferiore dello schermo

Retroilluminazione del display che smette di funzionare completamente

Il nome “flexgate” – come abbiamo spiegato qui – deriva da un sottile cavo che collega il display. Il design compatto avrebbe obbligato Apple a usare cavi flat flessibili e molto sottili per il collegamento della scheda logica allo schermo, elemento suscettibile all’indebolimento e alla rottura che può portare progressivamente a problemi al display ai quali non è possibile porre rimedio facilmente.

Alcuni utenti eanoo riusciti a ottenere gratuitamente la sostituzione del display da parte di Apple, ma finora la multinazionale di Cupertino non aveva apertamente riconoscito l’esistenza del problema e non aveva predisposto un programma di assistenza specifico per quanti lamentavan l’inconveniente.

Apple ha ora riconosciuto l’esistenza del problema. I modelli per i quali è possibile avviare la procedura di assistenza, sono:

MacBook Pro 13″ 2016 con quattro porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 13″ 2016 con due porte Thunderbolt 3

Apple o un AASP (un centro assistenta autorizzato) provvederà gratuitamente alla riparazione dei MacBook Pro interessati. La modalità di riparazione sarà determinasto dopo l’esame della tastiera e può comportare la sostituzione di uno o più tasti o di tutta la tastiera”

Nessun altro modello è incluso nel programma. Per conoscere il modello del proprio Mac basta selezionare dal menu Mela la voce “Informazioni su questo Mac”.

Procedura di riparazione

Macitynet ha dedicato una pagina speciale a come far riparare il proprio Mac in garanzia, se presenta difetti come quelli accennati sopra. Qui in sintesi vi diciamo che il MacBook o MacBook Pro verrà esaminato prima di eseguire qualsiasi intervento di assistenza per verificare che sia idoneo al programma. Il tipo di intervento sarà determinato dopo l’esame della tastiera e può comportare la sostituzione di uno o più tasti o di tutta la tastiera.

Se il MacBook o MacBook Pro presenta danni che impediscono di avviare la procedura di riparazione, bisogna prima risolvere queste problematiche prima di avviara la procedura di riparazione per la tastiera.

È possibile richiedere la procedura di sostituzione nel più vicino Apple Store o in un Centro di Assistenza Autorizzato. Si raccomanda di eseguire un backup prima di lasciare la macchina in riparazione.