Il concept iMac con Apple Silicon è un computer da sogno

All’evento Apple del 10 novembre sono attesi esclusivamente computer portatili (ma potrebbero esserci anche altre novità non Mac), in ogni caso il concept iMac con Apple Silicon prova a immaginare come potrebbe essere il nuovo computer tutto in uno di Cupertino atteso in arrivo nel 2021.

Tenendo presente che il design attuale, salvo alcuni ritocchi e modifiche, risale al 2012 è praticamente certo che il colosso di Cupertino ha in cantiere un rinnovo totale. Finora non sono emersi molti indizi e anticipazioni su questa macchina, salvo l’indicazione di un possibile incremento della diagonale dello schermo per il modello da 21,5” che potrebbe diventare da 24”.

Da qui il designer ha creato un concept iMac con Apple Silicon immaginando che Apple implementi anche in questa linea lo stesso stile introdotto prima negli iPad Pro e poi anche in iPad Air 2020 infine negli iPhone 12 (qui la recensione di iPhone 12 e invece qui quella di iPhone 12 Pro). In pratica una riduzione al minimo di tutti i bordi e delle cornici intorno allo schermo, incluso il grande bordo inferiore in metallo che caratterizza ormai da anni il computer tutto in uno di Cupertino. Il risultato è un computer con design estremamente pulito, non solo minimalista, ma anche moderno.

Nel concept iMac con Apple Silicon rimangono sostanzialmente identici sia il piedistallo che lo chassis posteriore in metallo, anche se il designer ipotizza che lo spessore complessivo della macchina potrebbe essere ridotto, come segnala il sito svetapple che ha pubblicato i rendering. Redesign e ammodernamento sarebbero quindi applicati anche alla versione più grande, che ora offre un display da 27”, ma che con la riduzione di cornici e bordi potrebbe arrivare fino a 32”.



Non è la prima volta che emerge un concept simile, in ogni caso per il momento si tratta solo di un esercizio di stile. Occorre attendere ulteriori indizi e anticipazioni e, in loro assenza, bisognerà attendere fino all’annuncio di Cupertino.

Per scoprire i primi Mac Apple Silicon l’appuntamento è con il keynote Apple di martedì 10 novembre. Come avviene da sempre Macitynet offrirà la trascrizione in diretta con la traduzione in italiano di tutte le novità che saranno svelate in Apple Park: l’appuntamento è dalle 18,30 di martedì 10 novembre a partire da questa pagina.