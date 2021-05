Apple ha rilasciato aggiornamento a iOS 14.6 e iPadOS 14.6

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 14.6 e iPadOS 14.6, update che include il supporto per gli abbonamenti nell’app Podcast e risoluzioni di problemi per iPhone.

Di seguito le note di rilascio:

Podcast

Supporto per l’abbonamento ai canali e ai singoli podcast.

AirTag e Dov’è

Opzione di “Modalità smarrito” per aggiungere un indirizzo e‑mail al posto di un numero di telefono per gli AirTag e per gli accessori compatibili con la rete di Dov’è.

AirTag mostrerà il numero di telefono del proprietario parzialmente oscurato quando viene avvicinato a un dispositivo con funzionalità NFC.

Accessibilità

Gli utenti di “Controllo vocale” possono sbloccare iPhone per la prima volta dopo un riavvio utilizzando solo la voce.

Questa versione risolve anche i seguenti problemi:

Lo sblocco tramite Apple Watch poteva non funzionare dopo aver utilizzato “Blocca iPhone” su Apple Watch.

I promemoria potevano apparire come righe vuote.

Le estensioni per il blocco delle chiamate potevano non apparire in Impostazioni.

I dispositivi Bluetooth a volte potevano disconnettersi o inviare l’audio a un altro dispositivo durante una chiamata in corso.

iPhone poteva presentare prestazioni ridotte durante l’avvio.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.6



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.