Disponibile aggiornamento a macOS Big Sur 11.4

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.4, settimo update di ‌macOS Big Sur‌, sistema operativo presentato a novembre. L’update a macOS Big Sur 11.4 arriva a 20 giorni dal rilascio dell’aggiornamento a macOS 11.3.1 versione che integra soluzioni a diversi bug.

Nelle note di rilascio di macOS 11.4, Apple indica – per i Mac con CPU Intel – il supporto per GPU AMD con architettura Navi RDNA2 (6800, 6800XT e 6900XT), utilizzabili come schede video esterne in box Thunderbolt 3 (eGPU).

Il supporto per GPU con architettura Navi RDNA2 dovrebbe offrire migliorie in termini di performance. Sui Mac con CPU Intel è possibile sfruttare varie GPU esterne; una eGPU può essere utile per aumentare le prestazioni grafiche del Mac con app professionali, giochi in 3D, creazione di contenuti VR e altro ancora, accelerando le app Metal, OpenGL e OpenCL.

I Mac con CPU Apple Silicon non supportano – almeno per il momento – GPU esterne via Thunderbolt.

Altra novità è il supporto per l’audio spaziale con Dolby Atmos e formati Lossless Audio in Apple Music.

Come sempre, è possible scaricare l’aggiornamento a macOS Big Sur‌ 11.4 dalla sezione Aggiornamento Software delle Preferenze di Sistema.

