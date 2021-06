Apple: i prodotti che potrebbero creare interferenze magnetiche con pacemaker e affini

Apple ha pubblicato un documento con informazioni su potenziali interferenze magnetiche con dispositivi medici.

Molti dispositivi di elettronica di consumo contengono magneti o componenti e radiofrequenze che emettono campi elettromagnetici. Apple spiega che – in determinate condizioni, i magneti e i campi elettromagnetici potrebbero interferire con i dispositivi medici.

Ad esempio, pacemaker e defibrillatori potrebbero contenere dei sensori che reagiscono alla vicinanza di magneti e radiofrequenze. Per evitare qualsiasi possibile interferenza con questi tipi di dispositivi medici, si consiglia di tenere il prodotto Apple a una distanza di sicurezza (più di 15 cm di distanza o più di 30 cm di distanza se si sta caricando in modalità wireless). Apple suggerisce di consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per richiedere informazioni specifiche.

Di seguito i prodotti che è bene tenere a distanza di sicurezza da dispositivi medici come pacemaker.

AirPods e custodie di ricarica

AirPods e custodia di ricarica

AirPods e custodia di ricarica wireless

AirPods Pro e custodia di ricarica wireless

AirPods Max e Smart Case

Apple Watch e accessori

Apple Watch

Cinturini per Apple Watch con magneti

Accessori magnetici di ricarica per Apple Watch

HomePod

HomePod

HomePod mini

iPad e accessori

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Smart Cover e Smart Folio per iPad

Smart Keyboard e Smart Keyboard Folio per iPad

Magic Keyboard per iPad

iPhone e accessori MagSafe

Modelli di iPhone 12

Accessori MagSafe

Mac e accessori

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

BeatsX

Powerbeats Pro

UrBeats3

All’inizo di questo mese, l’American Heart Association ha riferito che dispositivi con tecnologia MagSafe di Apple potrebbero essere pericolosi per chi dispone di dispositivi cardiaci, potendo interferire con i pacemaker se posizionati direttamente sulla pelle o molto vicini.

Sin da quando ha presentato gli iPhone 12, Apple ha spiegato che l’aggiunta della tecnologia MagSafe potrebbe causare interferenze elettromagnetiche con dispositivi medici quali pacemaker e defibrillatori.