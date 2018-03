Apple invita gli sviluppatori a un seminario a Parigi

La Mela invita gli sviluppatori ad un workshop che si svolgerà il 23 marzo all’interno di “Station F”, mega acceleratore di imprese parigino creato del vulcanico Xavir Niel, pioniere francese della telefonia e del digitale.

Apple ha invitato gli sviluppatori ad un workshop che si svolgerà il 23 marzo all’interno di “Station F”, nuovo mega acceleratore di imprese parigino, grande “culla” di imprese hi-tech che ha iniziato a operare da luglio dello scorso anno, ultima “creatura” del vulcanico Xavir Niel, pioniere francese della telefonia e del digitale.

Il workshop durerà tre ore e illustrerà la creazione di un’app, i meccanismi di distribuzione e promozione sull’App Store. Si tratta di una presentazione piuttosto generica, interessante non tanto dal punto di vista tecnico (il tempo previsto non consente di apprendere grandi cose) ma per capire i meccanismi di creazione e distribuzione delle app agli sviluppatori che vogliono creare app per iOS.

Per partecipae è necessario registrarsi. Arrivando a ottobre dello scorso anno in Francia, il CEO di Apple Tim Cook aveva incontrato al Palazzo dell’Eliseo di Parigi il presidente francese Emmanuel Macron e spiegato di volere estendere l’iniziativa “Everyone Can Code” destinata al settore dell’istruzione, anche in Francia. Della questione aveva parlato con il Ministero dell’Istruzione.

Con 240 milioni di euro di investimento i 34mila metri quadrati della Halle Freyssinet, un vecchio e deposito ferroviario nella zona Sudest di Parigi, lungo la Senna, è stato trasformato nel più grande acceleratore di imprese al mondo, aperto sette giorni su sette e 24 ore su 24.

Xavir Niel ha convinto il mondo hi-tech e Macron all’inaugurazione aveva annunciato un fondo di investimento da 10 miliardi di euro. Big quali Facebook, Microsoft, Amazon hanno già prenotato uno spazio a Station F e così, a quanto pare, farà anche Apple, occupandosi di selezionare una quota di startup da incubare.