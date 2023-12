Apple raddoppia le nomination ai Golden Globe 2024

Apple continua a riscuotere successo costante nelle nomination ai premi del Golden Globe, con film e serie TV di Apple TV+ e Apple Original Films che ricevono una menzione per l’edizione 2024.

Annunciate lunedì, le nomination per i Golden Globe 2024 elencano i programmi TV e i film dell’anno che si sono distinti. Ancora una volta, i programmi e i film di Apple compaiono nella lista, con sette film di Apple Original Films e nove programmi di Apple TV+ scelti per i Golden Globe 2024.

Per quanto riguarda i film, “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese era l’unico film di proprietà di Apple in lista, ma è riuscito a ottenere un totale di sette nomination.

Qui di seguito le nomination per Killers of the Flower Moon: miglior film, migliore attore protagonista Leonardo DiCaprio, migliore attrice protagonista Lily Gladstone, migliore attore non protagonista Robert De Niro, migliore regista Martin Scorsese, migliore sceneggiatore Scorsese ed Eric Roth, migliore colonna sonora per Robbie Robertson.

Dei programmi di Apple TV+, l’ultima stagione di “Ted Lasso” è riuscita a ottenere altre tre nomination Golden Globe 2024. “Lessons in Chemistry” ne ha ricevute due, così come la serie TV “The Morning Show” con Jennifer Aniston.

Complessivamente “Barbie” e “Oppenheimer” dominano le nomination di quest’anno per i film, rispettivamente, con nove e otto. Le nomination per le serie televisive, invece, sono guidate da “Succession”, che ne ha guadagnate nove.

La collezione di nomination di Apple, che ammonta a 16, rappresenta un balzo in avanti rispetto allo scorso anno: è più del doppio di quanto ottenuto nel 2023, quando ha ricevuto sei nomination con “Severance” e “Black Bird”. Per chi volesse seguire la cerimonia dei Golden Globe Awards 2024 ricordiamo che sarà trasmessa il 7 gennaio 2024 su CBS e Paramount+.

