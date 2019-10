Apple ora vende il Controller Wireless per Xbox su Apple Store online

Per anni l’esperienza di gioco su Apple TV era messa a dura prova da un controller pratico per guardare la TV ma decisamente molto meno valido per gestire l’azione concitata dei videogiochi: ora su Apple Store online la multinazionale di Cupertino propone in vendita il Controller Wireless per Xbox. Per collegare il joypad delle console attuali a praticamente tutti i dispositivi Apple rimandiamo a questo articolo, abbinamento consigliato per sfruttare al meglio Apple Arcade.

L’arrivo nel negozio online di Apple può sorprendere solo chi ricorda la concorrenza tra le due società, ma è davvero un ricordo remoto. Ormai da diversi anni a questa parte, soprattutto sotto la gestione di Satya Nadella, Microsoft è diventata molto più agnostica dal unto di vista delle piattaforme: mentre in passato concentrava tutto e ogni cosa all’interno dei suoi ambienti e sistemi operativi, da tempo punta a essere presente praticamente ovunque, con tutti i suoi principali software e servizi, una strategia che si è dimostrata vincente.

Naturalmente la commercializzazione del Controller Wireless per Xbox su Apple Store online arriva puntuale con la compatibilità di questo valido joypad con iPhone, iPad, Mac e anche con Apple TV, possibile con le ultime versione dei rispettivi sistemi operativi.

Per proporre il Controller Wireless per Xbox su Apple Store Cupertino ha siglato un accordo con Microsoft: nel momento in cui scriviamo sembra però che lo stesso non sia ancora stato fatto per il joypad di Playstation 4, anche se visti gli sviluppi è probabile che anche quest’ultimo arrivi nei negozi Apple.

Il controller Wireless per Xbox è proposto a 59,95 euro da questa pagina di Apple Store online, con consegna indicata per venerdì 11 ottobre. Naturalmente i controller in questione si possono acquistare anche su Amazon: da questa pagina per DualShock 4 Wireless e invece per quello di Xbox Wireless da questa pagina.

In questo articolo i passaggi per collegare i controller PS4 e Xbox a iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Invece a questo link trovate la nostra recensione di Apple Arcade.