Apple Pay in Austria atteso domani 24 aprile

Ormai sembra solamente una questione di ore, non più giorni o mesi: secondo una testata locale Apple Pay in Austria sarà disponibile già da domani, mercoledì 24 aprile.

Apple Pay in Europa è già disponibile in 10 nazioni, a circa 4 anni di distanza dal debutto in USA. Ricordiamo che Apple Pay in Italia è disponibile ormai quasi da due anni, fin dal mese di maggio del 2017. Qui la nostra guida su come sfruttare al massimo i pagamenti digitali e sicuri di Cupertino nel nostro Paese.

Le lunghe tempistiche per l’approdo di Apple Pay in Austria sembra siano state dovute alle complesse trattative tra la multinazionale di Cupertino e le banche e gli istituti di credito locali. In generale pressoché ovunque le società storiche in campo finanziario sono poco inclini a concedere anche piccole percentuali sulle transazioni alla nuova arrivata Apple, in questo lucrativo settore previsto in forte crescita nel giro di pochi anni.

Secondo la testata austriaca DerStandard per ogni pagamento effettuato con Apple Pay la multinazionale di Cupertino incamera lo 0,15% dell’importo. Le banche che sembra supporteranno Apple Pay in Austria fin dal debutto sono le stesse già indicate a fine marzo: Erste Bank, Sparkasse e l’innovativa banca online N26, già partner di Apple Pay in diversi altri paesi, Italia inclusa.

Negli ultimi mesi l’espansione geografica di Apple Pay è stata fortemente accelerata. A fine marzo il sistema di pagamenti digitali, contactless e sicuro di Cupertino era indicato in arrivo non solo in Austria ma anche in Estonia, Grecia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Le ultime stime indicano che Apple Pay è stato attivato su oltre 380 milioni di iPhone nel mondo. In campo finanziario Cupertino non si limiterà a rendere il suo sistema di pagamenti disponibile in un numero crescente di stati: Cupertino ha presentato Apple Pay Card, la nuova carta di credito che debutterà in USA entro l’estate ma che in futuro con ogni probabilità sarà estesa anche nel resto del mondo.

In questo articolo trovate la nostra guida su come utilizzare Apple Pay in Italia.