Apple Pencil terza generazione appare in video

A marzo è apparsa la prima foto di quella che potrebbe essere la nuova Apple Pencil di terza generazione: ora, a pochi giorni di distanza dalla presentazione Apple che si svolgerà martedì 20 aprile, sempre in rete appare un breve video che mostra lo stesso stilo visto nella precedente foto.

A differenza di Apple Pencil di prima generazione, bianco ludico, che è più lunga per ospitare il connettore Lightning per la ricarica, quella di seconda generazione risulta più corta e in tinta bianco opaco, con un lato appiattito per posizionarsi magneticamente su iPad Pro e iPad Air per la ricarica. Sia nella foto che nel nuovo video, la presunta Apple Pencil di terza generazione risulta un mix delle due.

Come la prima è in tinta bianco lucido, ma come la seconda è priva di connettore Lightning e offre un lato appiattito. Tutte le osservazioni possibili grazie alle anticipazioni, incluso il breve video su Twitter pubblicato da ileakeer, si limitano al design, perché finora non sono emersi indizi per quanto riguarda nuove possibili funzioni, livelli di precisione, gesture e altro ancora.

L’ipotesi più concreta è che con l’introduzione del nuovo iPad Pro 12,9” per la prima volta atteso con schermo mini LED, la multinazionale di Cupertino voglia abbinare uno stilo di nuova generazione. Il nuovo modello potrebbe essere necessario per funzionare con la nuova tecnologia display di iPad Pro 2021 o, semplicemente, sarà in grado di offrire più funzioni e precisione per scrivere e disegnare, oppure ancora una combinazione di entrambi.

Ricordiamo che secondo un altro leaker Apple Pencil di terza generazione sarà presentata proprio durante l’evento Apple Spring Loaded che si svolgerà martedì 20 aprile.

Oltre al nuovo iPad Pro 2021 e iPad mini, sono attesi AirTags, l’annuncio di disponibilità di iOS 14.5, forse nuovi iMac con processore Apple Silicon: tutto quello che Apple potrebbe presentare martedì 20 aprile è in questo articolo di macitynet.