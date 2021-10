Snoopy in Space sta per tornare su Apple TV+

Snoopy è pronto al decollo, ancora una volta, su Apple TV+: sulla tv in streaming di Cupertino è in arrivo la seconda stagione di Snoopy in Space. Apple ha pubblicato pochi giorni fa il trailer della seconda stagione della serie tv con i personaggi delle strisce di fumetti dei Peanuts già nominata ai Daytime Emmy Award.

Venerdì 12 novembre su Apple TV+ saranno resi disponibili tutti i 12 episodi della seconda stagione di Snoopy in Space. Dopo aver esplorato la luna e aver visitato la Stazione Spaziale Internazionale nella prima stagione, Snoopy e i suoi amici sono pronti per la prossima grande avventura: un epico viaggio attraverso l’universo, per scoprire se c’è davvero vita nello spazio, fuori dalla Terra.

Lo spettatore si unirà a Snoopy in questa avventura interstellare, affrontando con lui uno dei misteri più avvincenti di sempre, la ricerca di forme di vita nell’universo, passando dalle tracce sul ghiaccio, agli antichi fossili su Marte, dalle lune lontane fino agli esopianeti oltre il nostro sistema solare.

Anche questa seconda stagione è stata ideata per ispirare la passione per l’esplorazione dello spazio e le discipline tecniche e scientifiche tra i giovani studenti. In particolare, nelle nuove dodici puntate, saranno messi in evidenza i progetti scientifici e la tecnologia alla base dell’esplorazione spaziale e l’importanza dell’immaginazione quando si cerca di trovare soluzioni creative.

Già nel 2018 Peanuts Worldwide aveva stretto una partnership anche con la NASA, una collaborazione non nuova allo scopo di suscitare passione per l’esplorazione spaziale e le materie tecnico-scientifiche tra gli studenti. La partnership, formalizzata attraverso uno Space Act Agreement, prevede la creazione di contenuti di intrattenimento, editoriali e di merchandising e progetti interattivi – che possano in qualche modo contribuire a diffondere l’educazione scientifica e tecnologica con l’aiuto di Charlie Brown e della banda dei Peanuts. E anche la seconda stagione di Snoopy in Space in arrivo su Apple TV+ entrerà a far parte di questo progetto.

La serie è prodotta da Mark Evestaff, che è anche lo showrunner, così come Craig Schulz, Josh Scherba di WildBrain, Anne Loi e Stephanie Betts e Paige Braddock di Charles M. Schulz Creative Associates.

A maggio 2019 su Apple TV era arrivato Peanuts in Space, cortometraggio firmato Peanuts per Cupertino. Nel documentario recitano il regista Ron Howard e l’attore Jeff Goldblum. Ron Howard interpreta se stesso e con lui c’è anche Jeff Goldblum nei panni di uno storico della Nasa, in una avventura che è una parodia della missione Apollo 10 della Nasa del maggio 1969.

