Cybertruck si muoverà in diagonale come un granchio

Sembra che i piani di Tesla per Cybertruck siano leggermente cambiati: la prima ad uscire dalle linee di produzione sarà infatti una versione a quattro motori, in grado di muoversi anche in diagonale, come un granchio.

Lo ha spiegato Elon Musk, amministratore delegato dell’azienda su Twitter lo scorso weekend, annunciando che Tesla sta valutando l’idea di sbarazzarsi della versione a motore singolo: inizialmente questo modello doveva essere commercializzato a 39.000 dollari mentre le restanti varianti a due e tre motori dovevano costare rispettivamente 49.900 dollari e 69.900 dollari. Adesso invece pare che si partirà direttamente dal modello a quattro motori.

E se già questo pickup elettrico (avvistato per la prima volta sulle strade di New York lo scorso maggio) sembra un’autovettura futuristica, la versione a quattro motori promette ancora di più viste le sue capacità di guida. Musk ha infatti spiegato che la combinazione di quattro motori consente «un controllo della coppia con risposta ultrarapida e indipendente per ciascuna ruota».

In un tweet successivo Musk ha poi confermato che questa variante di Cybertruck avrà le ruote sterzanti anteriori e posteriori, il che significa che non solo sarà in grado di girare intorno come un carro armato, ma che «si potrà guidare in diagonale come un granchio». Ciò sicuramente faciliterà il parcheggio e sicuramente attirerà l’attenzione dei passanti quando la vedranno muoversi in questa maniera poco convenzionale.

Lo scorso agosto Tesla aveva annunciato che la produzione di Cybertruck sarebbe stata rinviata al 2022 senza spiegarne la ragione, sebbene l’attuale carenza di chip sul mercato potrebbe aver influito fortemente sul ritardo. Ma adesso chi è rimasto a bocca asciutta vedendo protrarsi la consegna del mezzo avrà l’opportunità di riconfigurare l’ordine per includere magari i quattro motori in modo da poter sbloccare la guida in diagonale, naturalmente budget permettendo.

Ricordiamo che pochi giorni fa Tesla ha lanciato a sorpresa la versione mini del Cyberquad “per bambini ricchi”, che è una replica del veicolo nell’aspetto estetico, mentre è fortemente limitato nella velocità e nelle prestazioni, trasformandosi così in un quad elettrico per i più piccoli. Sempre negli scorsi giorni è andata subito esaurita la prima spedizione di Cyberwhistle, un fischietto speciale in edizione limitata.