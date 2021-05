Apple TV 4K 2021 è facile da riparare, il telecomando no

iFixit ha effettuato lo smontaggio di Apple TV 4K 2021 di seconda generazione, rivelando un design modulare facile da riparare, insieme a un laborioso processo per smantellare il Siri Remote control.

Come con i precedenti modelli ‌Apple TV‌, l’intero guscio di plastica del dispositivo è trasparente alla luce IR, consentendo di utilizzare il telecomando ‌Siri‌ da qualsiasi angolazione. La grande ventola all’interno di ‌Apple TV‌ non è collegata con un cavo alla scheda logica, ma utilizza, invece, quattro pin di contatto in metallo, rendendo lo smontaggio ancora più semplice. iFixit nota che lo smontaggio risulta facile su Apple TV poiché ciascuno dei suoi componenti è semplicemente stratificato in posizione, facile da rimuovere con un cacciavite.

Discorso diverso, invece, per il telecomando ‌Siri‌ riprogettato, dove la batteria si trova nella metà inferiore, con i circuiti che occupano la metà superiore. Per arrivarci è necessario rimuovere due viti da un pannello nella parte inferiore del telecomando dove si trova la porta Lightning, anche se iFixit ha scoperto che non è possibile accedere a nulla di significativo senza rimuovere ancora ulteriori più viti.

Il Clickpad e i pulsanti possono essere essere rimossi con la forza bruta, essendoci ancora altre viti da rimuovere. Dopo aver smontato il clickpad, la batteria e il circuito potrebbero essere fatti scorrere dalla parte inferiore del telecomando, ma l’obiettivo viene reso particolarmente ostico da tolleranze “super strette”.

iFixit ha scoperto che il telecomando ‌Siri‌ utilizza una “minuscola” batteria da 1,52 Wh, e non è incollata in posizione, il che dovrebbe rendere la sostituzione un po’ più semplice.

Come il modello precedente, la seconda generazione di Apple TV 4K 2021 ha ottenuto un punteggio di otto su 10 in termini di riparabilità, anche se il nuovo telecomando, invece, è stato molto difficile da smontare per interventi. Anche una semplice sostituzione della batteria richiede lo smontaggio totale e rischia di danneggiare il dispositivo.

Per tutto quello che c’è da sapere su Apple TV 4K 2021 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.