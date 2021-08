Mac mini con M1X e nuovo design “nei prossimi mesi” secondo Mark Gurman

Apple presenterà nel giro di qualche mese un nuovo Mac mini con un nuovo design e un processore M1X ancora più performante dell’attuale M1. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima newsletter “Power On” inviata agli iscritti e riportata dal sito Macrumors.

Gurman afferma che il nuovo Mac mini (del quale già in precedenza sono circolate indiscrezioni) avrà un nuovo design con porte in più e che dovrebbe sostituire l’attuale modello. Con ogni probabilità in nuovo Mac mini M1X sarà presentato in autunno insieme ai nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″.

“Lo scorso autunno, nell’ambito dell’iniziale terzetto di Mac per la transizione ai chip Apple Silicon, l’azienda ha aggiornato il design del vecchio Mac mini usando il processore M1”, scrive Gurman. “Il Mac mini è usato per compiti più basici quali il video streaming ma molte persone lo usano anche come macchina per lo sviluppo software e come server per le loro necessità video. Apple lo sa, e quindi ha mantenuto a listino il modello Intel”. Gurman prevede che tutto questo cambierà nei prossimi mesi con Apple che offrirà un Mac mini M1X top di gamma, con design aggiornato e più porte rispetto all’attuale modello (qui la nostra recensione).

Nei mesi passati il “leaker” Jon Prosser aveva condiviso delle immagini di rendering con ipotesi di come potrebbe apparire questo nuovo Mac mini, affermando di avere ricevuto informazioni da non meglio precisate fonti interne di Apple. Il nuovo Mac Mini dovrebbe presentarsi con la parte superiore tipo plexiglass e integrare un connettore magnetico per l’alimentazione (tipo iMac 24″ M1).

In autunno Apple dovrebbe presentare diverse novità hardware: iPhone 13, Apple Watch Series 7, un nuovo iPad mini, un nuovo iPad base, nuovi AirPods e MacBook Pro da 14″ e 16″. Lo scorso anno i nuovi iPhone 12 furono presentati il 13 ottobre e la nuova generazione di Mac (MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini con chip M1) il 10 novembre.

Tutto quello che sappiamo del processore Apple M1X per Mac è in questo articolo, invece tutte le notizie che parlano dei Mac ARM sono disponibili qui.