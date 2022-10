Jony Ive è produttore del corto di Natale Apple TV Plus

AppleTV+ ha ottenuto i diritti per “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”, un corto tratto dal libro omonimo di Charlie Mackesy che sarà prodotto da Jony Ive, l’ex Chief Design Officer di Apple che ha lasciato l’azienda nel 2019 per fondare una società di design indipendente.

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è un film di animazione in stile classico ed è il racconto dell’amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. I quattro, “esplorano il mondo, si fanno domande, attraversano la tempesta e imparano che cos’è l’amore”.

Con le illustrazioni dello stesso Mackesy, il film animato vede la partecipazione di Tom Hollander come voce della talpa, di Idris Elba come voce della volpe e di Gabriel Byrne come cavallo; la voce del ragazzo sarà dell’esordiente Jude Coward Nicoll. Apple sta lavorando in collaborazione con BBC che ha in programma la presentazione in anteprima del film nel Regno Unito il giorno di Natale; in altre nazioni il film sarà visibile su AppleTV+.

Il film è presentato da Matthew Freud e prodotto da Cara Speller di NoneMore Productions, nota per avere in precedenza lavorato a “Love, Death & Robots”, una serie antologica di animazione per adulti molto apprezzata da critica e pubblico su Netflix. J.J. Abrams e Hannah Minghella sono altresì indicati nella produzione, e Peter Baynton e Charlie Mackesy alla regia.

Interessante rilevare che tra i produttori esecutivi, insieme a Jony Ive c’è anche l’attore Woody Harrelson, amico di lunga data dell’ex responsabile del design di Apple.

