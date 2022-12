YouTube, lo schiaffo di Will Smith è il più visto nel 2022 in USA

YouTube ha svelato quali sono stati i video più visti e i migliori youtuber del 2022 negli Stati Uniti: sul podio, con 103 milioni di visualizzazioni, c’è la versione non censurata del The Guardian sullo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar.

Tra i primi posti c’è anche il video di addio di Technoblade, un giocatore di Minecraft morto dopo una battaglia contro il cancro: nel filmato, che ha raccolto oltre 87 milioni di visualizzazioni, c’è in sottofondo la voce del padre che legge l’ultimo messaggio ai fan da parte del figlio.

Buoni risultati anche per un altro famoso Minecrafter, Dream, che col video in cui mostra per la prima volta il suo volto al pubblico ha collezionato 47 milioni di visualizzazioni. Nell’elenco figurano anche il primo tempo del Super Bowl LVI, lo scherzo di Mark Rober ai call-center truffatori e un messaggio dei Try Guys.

L’elenco dei video di tendenza come dicevamo si basa sulle visualizzazioni negli Stati Uniti, il che spiega ad esempio perché l’omaggio alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka di MrBeast è al quinto posto nonostante abbia raccolto 126 milioni di visualizzazioni complessive; YouTube ha escluso dal conteggio anche i cortometraggi, i video musicali, i trailer e i video per i bambini.

Youtuber: i migliori in USA nel 2022

E parlando proprio di MrBeast, è il miglior youtuber tra quelli che hanno raccolto più abbonati negli USA durante l’anno in corso: ciò non sorprende, visto che ha il maggior numero di iscritti (114 milioni) di qualsiasi altro youtuber (per dire, tra le aziende lo supera l’etichetta musicale indiana T-Series, con 230 milioni di iscritti).

Anche qui per stilare l’elenco, oltre a tener conto soltanto di quelli statunitensi, YouTube ha escluso artisti, marchi, società di media e contenuti per bambini.

Canzoni

YouTube ha anche rivelato che tra le canzoni più ascoltate negli Stati Uniti per il 2022 (con brani pubblicati quest’anno o quelli pubblicati in precedenza e che hanno registrato un aumento significativo delle visualizzazioni) c’è We Don’t Talk About Bruno del film d’animazione Encanto della Disney, che domina la classifica con 503 milioni di visualizzazioni.

In questi giorni YouTube e i principali servizi di streaming, inclusi Spotify e Apple Music, stanno pubblicando riepiloghi e classifiche di fine anno: seguiranno prossimamente i video più visti e di tendenza in Italia e nel resto del mondo.