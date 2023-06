Apple Vision Pro, le lenti graduate saranno un accessorio costoso

Le lenti graduate per il visore Vision Pro potrebbero costare quanto un iPhone: l’indiscrezione arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg che già in passato ha dato prova di saper prevedere con buona precisione le novità in arrivo da Cupertino.

Avevamo già spiegato che per correggere i propri difetti visivi mentre si usa il visore c’è bisogno di lenti magnetiche sviluppate ad hoc: d’altronde per i propri occhiali da vista, dentro il visore non c’è assolutamente spazio, perciò per chi ne indossa un paio un accessorio come questo sarà un acquisto obbligatorio.

Come dicevamo il punto è che ai 3.499 $ necessari per comprare il visore se ne dovranno aggiungerne degli altri per le lenti correttive: senza specificare da dove avrebbe preso queste informazioni, Gurman sostiene che si potrebbe arrivare a spendere fino a 600 $, appunto quanto un iPhone (attualmente Apple vende gli iPhone 13 a partire da 599 $), e non meno di 300 $, ovvero all’incirca il prezzo di un Apple Watch SE (249 $) o di un iPad di 9a generazione (329 $), fate voi.

Queste lenti saranno prodotte da Zeiss, con la quale Apple ha stretto una collaborazione fin dal 2017. Il fatto curioso è che Zeiss vende già lenti correttive per altri visori come PlayStation VR2, Valve Index, Meta Quest 3, Oculus Rift S, HTC Vive Pro 2 e diversi altri (qui l’elenco), ma i prezzi sono fissati tutti a 65 €.

Le informazioni che abbiamo al momento sono troppo poche per poter andare a fondo della questione nel cercare di capire cosa potrebbe far quintuplicare il prezzo delle lenti graduate costruite per Vision Pro.

Per di più non possiamo dimenticare che Apple è la stessa azienda che vende quattro rotelle per Mac Pro a 699 $, quindi i 300-600 $ ipotizzati da Gurman per correggere la vista col visore non sembrano poi così assurdi. Ma Cupertino potrebbe sorprendere in altro modo, magari sostenendo parte del costo delle lenti, visto il prezzo di partenza sostenuto del visore.

