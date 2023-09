Prima di Apple Watch 9 Hermès rimuove cinturini e bracciali in pelle

Nella presentazione Apple Wonderlust di martedì 12 settembre insieme agli iPhone 15 e Apple Watch 9 e Ultra 2 il colosso di Cupertino si appresta a dire addio agli accessori in pelle: la rimozione di cinturini e bracciali dal sito Hermès, segnalata da Parker Ortolani, sembra confermare le novità in arrivo, ma ciò non significa che la collaborazione tra Apple e il marchio di lusso Hermès sia destinata a terminare, e nemmeno che gli utenti non potranno più acquistare accessori in pelle per dispositivi Apple.

Le anticipazioni lo indicano da settimane: sia le custodie in pelle di iPhone che cinturini e bracciali in pelle per Apple Watch saranno sostituiti da modelli FireWooven, più rispettosi dell’ambiente e delle risorse naturali, creati con materiali sintetici più sostenibili, mantenendo comunque aspetto e qualità premium.

Questa scelta di Apple per molti significherà la fine della collaborazione tra Cupertino ed Hermès, ma secondo Mark Gurman ciò non accadrà. Occorre infatti rilevare che il marchio di moda propone anche i cinturini della serie Casaque Single Tour realizzati in nylon intrecciato: Hermès potrebbe ampliare modelli ed offerta.

Anche l’anno scorso alla vigilia della presentazione Apple Hermès ha eliminato cinturini e bracciali dal proprio sito per prepararsi a introdurre i nuovi modelli per Apple Watch 8. Lo stesso potrebbe accadere per Apple Watch 9.

Con ogni probabilità Apple abbandonerà gradualmente gli accessori in pelle per i suoi dispositivi, in passato lo ha già fatto per altri prodotti, in ogni caso la collaborazione con Hermès potrebbe proseguire, magari anche per cinturini e bracciali in pelle proposti esclusivamente nei negozi e online dal marchio di moda.

La risposta definitiva nella presentazione Apple intitolata Wonderlust, in italiano voglia di meraviglia di cui macitynet offrirà la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità in arrivo sul palco. Qui tutto quello che Apple potrebbe presentare.