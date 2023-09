Hermès svela nuovi cinturini in pelle per Apple Watch

Apple ha focalizzato la presentazione su iPhone 15 e Apple Watch 9 sul tema abientalista, e produzione sostenibile in ogni aspetto della filiera: ha interamente rimosso dal proprio catalogo le custodie per iPhone e i cinturini Apple Watch realizzati in pelle: anche Hermes ha smesso di produrre cinturini in pelle da vendere sul sito Apple, ma continuerà a farlo in proprio.

Per l’occasione ha lanciato una nuova gamma di cinturini in pelle per lo smartwatch di Apple, da vendere direttamente tramite il proprio sito. Prima ancora che fosse confermato che Apple avrebbe abbandonato la pelle, si ipotizzava che anche i partner avessero seguito il colosso in questa scelta. Si era notato che nelle ore immediatamente precedenti la presentazione di Apple, Hermes aveva ritirato tutti i suoi cinturini Apple Watch dal proprio negozio online.

Dopo il lancio di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 di Apple, tuttavia, lo store online di Hermes si è nuovamente popolato di cinturini in pelle per Apple Watch. L’azienda sta vendendo 47 varietà di cinturini, separatamente o con un Apple Watch Serie 9.

Più di 20 dei nuovi cinturini Hermes per Apple Watch sono in pelle, o ciò che l’azienda descrive come varie forme di “pelle di vitello”. Il resto è in nylon lavorato a maglia o gomma. I prezzi per i cinturini in pelle vanno da 379 a 599 dollari, mentre gli altri partono da 349 dollari, come ricorda appleinsider.

“La pelle è un materiale popolare per gli accessori”, ha riferito Lisa Jackson di Apple al lancio di Apple Watch 9, “ma ha una significativa impronta di carbonio, specialmente su scala Apple”.

Per ridurre il nostro impatto non useremo più la pelle in nessun nuovo prodotto Apple compresi i cinturino e questo inizia oggi

Ad ogni modo, la scelta Hermes lascia intendere che apple lascia liberi i propri partner di continuare ad utilizzare tale materiale: ricordiamo che oltre ai nuovi cinturini in pelle, Hermès propone anche diversi nuovi modelli realizzati in nylon e altri materiali, modelli propposti anche su Apple Store online.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per una rassegna completa dei nuovi cinturini Apple collezione autunno 2023, inclusi quelli creati con il nuovo materiale FineWoven che sostituisce i modelli Apple in pelle.

Qui tutte le novità di Apple Watch Serie 9, invece per Apple Watch Ultra si parte da qui.