Apple Watch rileva gli allenamenti su pista in Italia

Una delle novità di watchOS 9.2 è il rilevamento degli Allenamenti su pista, funzione disponibile solo in USA da dicembre 2022, ma che ora arriva anche in Italia. Questa funzione rileva automaticamente quando l’utente arriva su una pista; avviando un allenamento “Corsa outdoor”, l’orologio propone di avviare un allenamento specifico.

La Track Detection era in precedenza disponibile solo negli USA, ma ora il blog specializzato in fitness e outdoor DC Rainmaker riferisce che la funzione di rilevamento allenamenti e pista è disponibile anche in Italia, oltre che Australia, Canada, Germania e Regno Unito.

Apple spiega che Apple Watch rileva in automatico se l’utente sta correndo su una pista di atletica e usa i dati dell’app Mappe di Apple e il GPS per indicare i parametri ottimali per il ritmo e la distanza.

Per iniziare un allenamento su pista basta aprire l’app Allenamento, toccare “Corsa outdoor”; se Apple Watch rileva che ci troviamo su una pista, viene richiesto di scegliere una corsia. Dopo aver selezionato “Scegli corsia”, l’utente può usare il pulsante Più o Meno per scegliere la corsia, infine “Conferma”.

La prima volta che si esegue un allenamento su pista, è possibile scegliere l’unità di misura preferita tra miglia o metri. Uscendo dalla pista durante l’allenamento, Apple Watch informa con un avviso. Analogamente, arrivando su una pista durante un allenamento “Corsa outdoor”, verrà chiesto di scegliere una corsia. È possibile attivare gli avvisi per i giri, per ricevere un avviso che mostra la distanza, il tempo e il ritmo quando si completa un giro attorno alla pista.

