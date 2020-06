iPhone 12 mmWave con 5G super veloce attesi in quantità dimezzate

L’offerta dei prossimi terminali Apple includerà sia iPhone 12 mmWave, tecnologia più veloce ma su brevi distanze, sia modelli con tecnologia sub 6GHz con picchi di prestazioni meno alti ma funzionante su distanze maggiori. Per le versioni più performanti in precedenza erano stati indicati 30-40 milioni di unità, ora però secondo un nuovo report questi quantitativi saranno sostanzialmente dimezzati per diverse ragioni.

In primo luogo i modelli in questione sfrutterebbero un modulo antenna in-package progettato da Apple, meno costoso da produrre ma, secondo alcuni più esoso in termini di consumi di energia. Per evitare possibili problemi lato fornitura, anche in ottica ripresa post Covid-19, Cupertino avrebbe selezionato tre fornitori per questa componente, incluso uno di Taiwan e due in Corea del Sud. Complessivamente le tre società produrranno 30-50 milioni di componenti, incrementando la competizione tra loro per aggiudicarsi gli ordinativi di Cupertino.

Un render della prevista gamma iPhone 2020 al completo, incluso iPhone SE. Immagine: EverythingApplePro.In ogni caso, tenendo conto che ogni singolo iPhone 5G mmWave necessita di almeno 2-3 antenne di questo tipo, si stima che le unità complessive in arrivo siano comprese tra 15-20 milioni di terminali, come segnala DigiTimes. Durante l’emergenza sanitaria e anche nelle settimane immediatamente successive numerosi report hanno indicato possibili ritardi nella commercializzazione dei nuovi iPhone o, nelle migliori delle ipotesi, un rilascio scaglionato tra settembre e novembre.

Negli ultimi giorni però la ripresa dei lavori da parte degli ingegneri Apple presso i fornitori in Cina e non solo, sembra sia stata più rapida del previsto, suggerendo che anche quest’anno il rilascio possa avvenire in contemporanea per tutti i modelli. Questo soprattutto per i terminali 5G sub 6GHz, mentre per gli iPhone 5G mmWave alcuni prevedono non solo quantità più limitate ma anche un rilascio posticipato perché Apple sarebbe impegnata a ridurre i consumi di energia rivelatesi superiori al previsto.

