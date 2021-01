Arriva HONOR View40, il primo smartphone Honor dopo il distacco da Huawei

HONOR ha lanciato nelle scorse ore con un evento dedicato lo smartphone HONOR View40 in Cina, il primo smartphone come azienda completamente indipendente, dopo la vendita di Huawei.

La presentazione è avvenuta durante un evento live streaming con il CEO dell’azienda George Zhao, che ha dichiarato la disponibilità, almeno per il momento, per il solo mercato cinese. Per l’occasione, è stato presentato il nuovo claim di HONOR, “Go Beyond”, che descrive l’ambizione dell’azienda a diventare un brand tecnologico iconico globale offrendo prodotti innovativi e di altissima qualità con comprovata affidabilità.

Si tratta di una presentazione importante, non tanto e non solo per lo smartphone in sé, che al momento è destinato al solo mercato cinese, ma per il fatto che si tratta del primo device dell’azienda che viene rilasciato dopo la vendita da parte di Huawei, effettuata proprio per salvare il brand.

La caratteristica principale del V40 è il display OLED da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 800 nit di luminosità massima. È alimentato da un processore MediaTek Dimensity 1000 e offre 8 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.000 mAh. L’array di telecamere posteriori “Mahong-card” offre una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel, insieme a un modulo laser per migliorare la messa a fuoco. La fotocamera frontale da 16 megapixel è alloggiata in un ritaglio con la classica forma di pillola.

Huawei ha annunciato che avrebbe venduto il suo marchio economico Honor lo scorso anno per aiutare i fornitori e i rivenditori di Honor a sopravvivere dopo le sanzioni paralizzanti imposte dall’amministrazione Trump. Con Huawei fuori dai giochi, Honor dovrebbe essere in grado di offrire i servizi di Google su View40 5G, incluso il Play Store. Ciò renderà molto più fattibile per Honor la vendita del dispositivo al di fuori della Cina, ma non si sa ancora se intende farlo. In Cina, l’Honor V40 costa ​​555 dollari nella versione da 128 GB, e 618 dollari al cambio, nella versione con 256 GB di spazio di archiviazione.

