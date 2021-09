Apple aumenta il prezzo degli auricolari Beats Flex

Apple ha aumentato il prezzo degli auricolari wireless Beats Flex, che passano da 49,95 euro a 69,95 euro, un incremento di prezzo notevole (oltre il 40%) per un prodotto che è in vendita da circa un anno ed è commercializzato come prodotto entry-level, anche se per ora alcuni rivenditori come Amazon li presentano ancora al vecchio prezzo.

Il rincaro del prezzo è stato notato per primo dal sito portoghese MacMagazine, con modifiche ai prezzi di listino avvenute nei giorni scorsi in tutto il mondo (negli USA si è passati da 50$ a 70$).

Apple non ha indicato i motivi dell’aumento del prezzo, ma la scelta potrebbe essere dettata da vincoli con la catena di approvvigionamento che hanno portato ad aumento generale dei costi dei componenti in tutto il settore.

Presentati a ottobre dello scorso anno, i Beats Flex erano un prodotto interessante in virtù del prezzo di ingresso abbordabile rispetto ad altri auricolari con lo stesso brand, un prodotto arrivato dopo gli auricolari BeatsX, venduti 149,95 euro.

Nonostante l’aumento di prezzo, si tratta di un accessorio sempre interessante. Gli auricolari Beats Flex wireless vantano fino a 12 ore di ascolto e funzionalità “Fast Fuel” (con 10 minuti di ricarica si hanno ancora 1,5 ore di ascolto). Gli auricolari magnetici e la funzione automatica Pausa interrompono la musica quando si tolgono dalle orecchie, mentre la funzione automatica Play riavvia la riproduzione del brano quando si indossano.

Si possono abbinare facilmente grazie al chip W1 di Apple ottenendo un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione con la tecnologia Bluetooth. La Condivisione audio consente di sincronizzare i Beats Flex con un altro paio di cuffie o auricolari Beats oppure con gli AirPods mediante un semplice tap. Sono disponibili nei colori: Nero Beats, Giallo limone, Azzurro etere e Grigio nuvola.

Se vi interessa acquistarli, vi consigliamo di andare su Amazon dove per ora, ma non sappiamo per quanto, costano ancora il vecchio prezzo di 49,99 euro.