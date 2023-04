Beats Studio Bud Plus, Amazon li svela prima di Apple

Grazie alla pubblicazione anticipata per errore su Amazon sappiamo che i prossimi auricolari Beats Studio Buds+ plus (qui la recensione del modello attuale) miglioreranno tutte le funzioni principali, inclusa la cancellazione del rumore, la modalità trasparenza, autonomia e altro ancora e saranno proposti anche in una inedita versione con chassis e colore trasparente che lascia intravedere alcune componenti interne, uno stile che richiama quello di Nothing.

Apple non ha ancora annunciato questi auricolari: la scheda prodotto su Amazon USA è stata rapidamente rimossa, ma nel frattempo tutti dettagli e anche una immagine del prodotto, che riportiamo in questo articolo, sono circolati sui social. La descrizione del prodotto indica un miglioramento della cancellazione del rumore fino a 1,6 volte rispetto al modello attuale, il doppio per la modalità trasparenza, questo grazie a microfoni tre volte più grandi, nuove prese d’aria e processore più potente.

Nell’elenco dei miglioramenti rientra anche l’autonomia complessiva che nel modello attuale arriva fino a 24 ore, mentre in Beats Studio Buds+ arriverà fino a 36 ore: la ricarica viene tramite porta USB-C presente nella custodia.

La vetrina su Amazon indicava la data di disponibilità per il 18 maggio, in nero e bianco avorio oltre che il modello trasparente, con consegne a partire da venerdì 19 maggio: il prezzo di 169,95 dollari per gli USA risulta superiore di 20 dollari rispetto al modello attuale, quindi è lecito attendersi un leggero incremento di prezzo anche in Europa e Italia.

In Italia il modello attuale è proposto a 189,95 euro per il listino Apple, anche se in circolazione e su Amazon il prezzo è quasi sempre inferiore.

La recensione di Beats Studio Buds è disponibile in questa pagina. Se invece vi interessano gli AirPods di Apple, ma non sapete quale modello scegliere, rimandiamo a questo articolo di macitynet con il confronto tra AirPods 2, AirPods 3 oltre naturalmente AirPods Pro di prima e seconda generazione.