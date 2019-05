BMW, anche la Mini diventa elettrica

Silenziosa, priva di emissioni ma molto potente. Con la MINI Elettric, BMW promette di arricchire presto l’esperienza della mobilità green con il divertimento e il fascino tipico del marchio premium britannico.Il recente “programma di test” per la prima MINI puramente elettrica è stato condotto in modo anticonvenzionale: un’incursione all’aeroporto di Francoforte, con un un prototipo, sfruttato nel ruolo di un rimorchiatore di aerei, trainando un aereo da carico Boeing 777F con un peso a vuoto di circa 150 tonnellate.

L’insolita operazione è stata filmata in uno spot di 45 secondi creato dal BMW Group e da Lufthansa Cargo, rappresentando il veicolo come una “muscle car” che trascina il velivolo da trasporto significativamente più grande e pesante sul campo d’aviazione, un fil rouge che verrà sfruttato per pubblicizzare la nuova auto.

La MINI Cooper SE verrà prodotta in serie nello stabilimento britannico di Oxford a partire da novembre 2019. Basata sulla MINI 3 porte, combina la guida senza emissioni con la il caratteristico go-kart feeling del marchio. L’auto si inserisce nella strategia di elettrificazione del BMW Group offrendo un nuovo tipo di mobilità sostenibile.

Dopo la BMW i3, è il secondo modello puramente elettrico nel portafoglio automobilistico premium dell’azienda.

Le caratteristiche prestazionali del motore elettrico, che combinano l’erogazione di potenza spontanea con un elevato livello di coppia disponibile direttamente da fermo, supportano la MINI Cooper SE nel ruolo di “muscle car”.

L’espansione della gamma di veicoli con trazione elettrificata attraverso i suoi vari marchi e segmenti è una delle aree chiave attraverso la quale il BMW Group intende plasmare la mobilità del futuro, elemento portante di innovazioni in aree di sviluppo orientate al futuro D-ACES (Design- Guida automatica, Connettività, Elettrificazione e Servizi).