Call of Duty Mobile porta nel selvaggio West con la stagione 6 su iPhone e Android

Rilasciato all’inizio di ottobre dello scorso anno, a Call of Duty Mobile sono bastati pochi giorni per diventare il gioco più scaricato della storia con oltre 100 milioni di download: ora Activision rinfresca la sua proposta rendendo disponibile la nuova stagione 6 del gioco che trascina tutti gli appassionati nel selvaggio west tra piccoli villaggi polverosi e sparatorie.

Intitolata C’era una volta in Rust, la stagione 6 è molto più che un semplice scenario perché porta nuove mappe, nuove modalità di gioco, nuovi eventi, personaggi e ricompense, il torneo mondiale World Championship 2020 e molto altro ancora. Tra una sparatorie e l’altra avremo a che fare con i due personaggi Cowboy Ghost e Seraph Desperada, senza rinunciare al nuovo fucile da cecchino e alla pistola MSMC Wild West.

Le ore di gioco e divertimento sono destinate ad espandersi per gli appassionati grazie a ben tre nuove modalità di gioco in multiplayer: kill confirmed, cattura la bandiera e anche duello uno contro uno, immancabile nello scenario Call Of Duty Mobile che proietta nel Far West.

Le novità non si fermano qui perché il Call of Duty Mobile stagione 6 C’era una volta in Rust troviamo anche le due nuove mappe Rust e Saloon, ambientazioni perfette per sparatorie di Goni tipo ma anche per i nuovi duelli uno contro uno, diverse nuove skin per le Notre armi, una nuova abilità Operatori e altro ancora.



In aggiunta è sempre disponibile il Battle Pass che include sia una modalità gratuita che a pagamento. I giocatori possono giocare e avanzare nelle classifiche in entrambe le modalità, semplicemente giocando e affrontando scontri nelle partite multiplayer, Battle royale e anche negli scontri proposti a tempo limitato.

Call of Duty: Mobile si scarica gratis per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo. A questo indirizzo per Android.