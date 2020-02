Caricatori wireless Anker per iPhone e Apple Watch (anche insieme) a soli 29,99 euro

Se volete sfruttare la ricarica senza fili dei vostri smartphone, approfittate degli sconti su due diverse soluzioni di Anker attualmente in promozione a soli 29,99 euro spedizione inclusa.

La prima offerta riguarda una coppia di due caricatori wireless Qi da 10W che ricaricano il telefono poggiandolo su una superficie piana oppure mantenendolo in verticale sulla scrivania. Quest’ultimo consente così di continuare a leggere le notifiche, sbloccarlo con il volto – per iPhone X e successivi – e in generale interagire con lo schermo senza doverlo spostare interrompendo la ricarica.

Di fatto basta poggiare il dorso del telefono sull’apposito stand per avviare la ricarica, senza dover collegare cavi o cavetti. Grazie al LED frontale è possibile conoscere visivamente lo stato di carica e capire quando la batteria è completamente carica, rendendo così chiaramente visibile tale informazione per tutti gli iPhone e gli smartphone che non montano un indicatore LED.

Il secondo in dotazione (qui la nostra recensione), compatibile con tutti gli iPhone e gli smartphone con ricarica wireless Qi, ha il più classico dei fattori di forma: si tratta di un piattaforma circolare che resta “sdraiata” sulla scrivania e su di essa si colloca il dispositivo.

Anche qui, grazie al LED frontale è possibile conoscere visivamente l’attivazione della ricarica e capire quando la batteria è completamente carica, rendendo così chiaramente visibile tale informazione per tutti gli iPhone e gli smartphone che non montano un indicatore LED.

Entrambi come dicevamo sono venduti in kit al prezzo di 35 euro ma con il codice ATFR7G95 ve li portate a casa per soli 29,99 euro spedizione inclusa.

La seconda soluzione in promozione invece consente di ricarica Apple Watch e smartphone insieme. Si tratta di una basetta – potete leggere la nostra recensione qui – che presenta infatti da un lato la piastra di ricarica a induzione per i telefoni Qi con potenza massima erogata di 7.5W, quindi a misura di iPhone, nella seconda metà è invece presente un sistema inclinabile sul quale andrà alloggiato il caricatore per Apple Watch di Apple instradando opportunamente il cavo nella relativa scanalatura.

Dalla base parte un solo cavo USB-A USB-C da collegare al relativo alimentatore incluso in confezione, ricaricando così due dispositivi occupando una sola presa di corrente.

Questa opzione costa 40 euro, ma col codice NPKN2XI9 la comprate a 29,99 euro spedizione inclusa.