Epic pubblica controvoglia Fortnite su Google Play Store

Dopo i primi 18 mesi di permanenza su Android senza approdare su Play Store, Epic Games ha deciso di pubblicare il titolo sullo store di Google. Sì, Fortnite è finalmente disponibile su Google Play Store, consentendo così a chiunque di installare lo sparatutto Battle Royale senza il fastidio di scaricare il software personalizzato sullo store Epic o passare attraverso quello di Samsung.

Non che la società sia completamente felice di questa mossa. In una dichiarazione a The Verge, Epic ha effettivamente accusato Google di bullismo con sviluppatori che non offrono titoli attraverso il Play Store, facendo venire meno per Google la commissione 30% su tutti gli acquisti.

Google avrebbe fatto affidamento su alcuni “pop-up di sicurezza spaventosi e ripetitivi”, tramite Google Play Protect per mettere in posizione di svantaggio i titoli disponibili su Android venduti al di fuori del Play Store. Epic ha affermato che non aveva altra scelta che passare attraverso il Play Store per affrontare quella realtà. Epic ha, inoltre, invitato Google a ripensare alle sue politiche in modo che gli sviluppatori di ogni tipo possano “competere su un piano di parità” con Google nei pagamenti e in altri servizi.

Questa non è la prima volta che Epic si scaglia contro Google sulla commissione del 30 percento. Epic, ricordiamo, vende Fortnite su iOS, dove i titoli per iPhone e iPad non possono essere venduti al di fuori di App Store, salvo eccezioni come beta test e l’implementazione di app aziendali.

Ad ogni modo, adesso che Fortnite è disponibile negozio digitale di Google sarà più semplice accedervi, rispetto a 18 mesi fa, quando il titolo era reperibile solo su store alternativi ed esterni a Google. Ecco le dichiarazioni dello sviluppatore:

Google mette in svantaggio il software scaricabile al di fuori di Google Play, attraverso misure tecniche e commerciali come pop up spaventosi e ripetitivi sulla sicurezza. Per questo motivo, abbiamo lanciato Fortnite per Android sul Google Play Store. Continueremo a utilizzare l’app Epic Games e Fortnite anche al di fuori di Google Play

Per sapere come scaricare, e giocare, Fortnite sulle principali console, vi lasciamo direttamente a questa lettura.