Claris FileMaker Pro e Server aggiornati per macOS Ventura

Claris, società di Apple nota per il database multipiattaforma FileMaker, ha aggiornato quest’ultimo software e anche FileMaker Server per offrire la piena compatibilità con l’ultimo sistema operativo Apple per Mac macOS Ventura.

Claris FileMaker Pro e FileMaker Server arrivano alla versione 19.6.1 integrando diverse migliorie, compresa la piena compatibilità con macOS Ventura. È anche supportata la tecnologia “Sign In”, in italiano Accedi con Apple, per accedere ad app e siti web aderenti utilizzando l’ID Apple. In questo modo non c’è bisogno di creare e ricordarsi nuove password, inoltre il proprio account è protetto con password forte e sicura più autenticazione a due fattori.

Con il lancio di FileMaker versione 19 la controllata di Apple ha reso la piattaforma aperta, in modo che gli sviluppatori possano estendere le funzionalità con JavaScript, e quindi fare cose che prima non erano possibili. Gli sviluppatori possono raggruppare queste capacità come componenti aggiuntivi plug and play utilizzabili anche da altri.

Come sempre FileMaker permette di creare app personalizzate grazie a modelli integrati, progettazione mediante drag & drop e interfaccia grafica intuitiva; il lavoro sarà visibile su qualsiasi dispositivo, compresi app e web. È possibile aggiungere al volo calendari, bachece kanban, gallerie fotografiche responsive e altro ancora, senza abilità di programmazione avanzate.

FileMaker Server consente di ospitare in modo sicuro app personalizzate FileMaker in locale permettendo di condividere le informazioni con altri collaboratori su qualsiasi dispositivo in tempo reale. È possibile integrare le app con sistemi esistenti e altre tecnologie, gestire le app da remoto e risparmiare tempo automatizzando le operazioni di amministrazione.

Oltre che su Mac e Windows, le versioni più recenti di FileMaker Server supportano Linux Ubuntu. FileMaker WebDirect, un componente di FileMaker Server che esegue le app in un browser Web, supporta le schede, migliorando l’interfaccia utente delle app Web e ottimizzando il flusso di lavoro. La versione base di FileMaker (fino a 10 utenti) costa 23€ al mese per utente. FileMaker Server è disponibile a partire da € 18 per utente/al mese.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a FileMaker sono disponibili a partire da questa pagina.