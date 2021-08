Addio Android Auto su smartphone, arriva il nuovo assistente

Android Auto per smartphone cesserà di esistere, mentre continuerà la sua strada la versione per le auto. Fino ad oggi, l’app disponibile per smartphone offriva assistenza alla guida, con una interfaccia dedicata, dove risultavano facilmente accessibili le mappe, le app musicali e altre ancora. Google sta dismettendo l’app, al suo posto arriverà un nuovo assistente.

E’ da tempo, infatti, che Google sta lavorando su una “modalità di guida assistente”, arrivata all’inizio di quest’anno dopo alcuni ritardi. Adesso che la nuova esperienza è finalmente pronta, Big G smetterà di offrire la vecchia esperienza Android Auto sugli smartphone con Android 12.

Una dichiarazione di Google condivisa con 9to5Google ha confermato questi piani:

La modalità di guida di Google Assistant è la nostra prossima evoluzione dell’esperienza di guida mobile. Per le persone che utilizzano Android Auto nei veicoli supportati, quell’esperienza non scomparirà. Per coloro che utilizzano l’esperienza sul telefono (app mobile Android Auto), verrà eseguita la transizione alla modalità di guida dell’Assistente Google. A partire da Android 12, la modalità di guida dell’Assistente Google sarà l’esperienza di guida mobile integrata. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli da condividere

Prima che Google confermasse questa modifica, alcuni proprietari di Pixel con Android 12 avevano già ricevuto una notifica quando provavano ad eseguire l’app Android Auto sui telefoni.

Questo messaggio affermava che Android Auto sarebbe stato “disponibile solo per gli schermi delle auto”, dirottando gli utenti sulla nuova esperienza di guida di Google Assistant. Dato che la nuova esperienza con l’Assistente Google sarà chiaramente al centro dell’attenzione, il passaggio non sarò un grosso problema per la maggior parte degli utenti, anche se coloro che non eseguiranno l’aggiornamento ad Android 12, potranno continuare ad eseguire l’app Android Auto su smartphone, almeno per il momento.