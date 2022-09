Come usare la funzione limite di carica ottimizzato di Apple Watch Ultra

L’autonomia del nuovo Apple Watch Ultra è già la più lunga della linea, ma su questa unità Apple ha integrato una funzione speciale che ottimizza la carica in maniera migliore rispetto ad ogni altro suo smartwatch.

Tutti i modelli di Apple Watch – su cui è presente watchOS 7 o una versione successiva del sistema operativo – includono infatti una funzione denominata Ricarica ottimizzata della batteria che estende l’autonomia complessiva imparando dalle abitudini dell’utente; con Apple Watch Ultra c’è una versione ancora più intelligente che l’azienda chiama Limite di carica ottimizzato.

Quando si configura l’orologio questa opzione viene attivata per impostazione predefinita e utilizza le tecnologie di apprendimento automatico per analizzare l’uso quotidiano che si fa dello smartwatch per determinare quando ricaricarlo parzialmente e quando invece ricaricare completamente la batteria.

Questa funzione pare quindi che cambi dinamicamente a seconda di come viene usato il dispositivo e potrebbe ad esempio caricarsi al 100% in alcuni giorni e meno in altri.

Anche se la funzione è attiva, è tuttavia possibile caricare l’orologio oltre il limite deciso dal sistema in questo modo:

Come caricare Apple Watch Ultra oltre il limite di carica ottimizzato

Collegate Apple Watch Ultra al caricatore, quindi toccate lo schermo dell’orologio per visualizzare la schermata di carica, quindi toccate il cerchio con l’icona di ricarica (può essere di colore verde o giallo) e selezionate l’opzione denominata Carica al massimo ora che viene mostrata sullo schermo.

Come disabilitare il limite di carica ottimizzato

Come dicevamo è una funzione che può essere anche disattivata. Basta aprire l’app Impostazioni dall’orologio e scorrere verso il basso fino a raggiungere la scheda Batteria: selezionatela e spegnete l’interruttore accanto alla voce Limite di carica ottimizzato, scegliendo poi tra le voci Spegni fino a domani oppure Spegni (totalmente) in base alle proprie preferenze.

Personalizzazioni di localizzazione

La ricarica ottimizzata è pensata per attivarsi solo nei luoghi in cui si trascorre la maggior parte del tempo, come a casa o a lavoro e non funziona quindi se le abitudini dell’utente sono variabili, come ad esempio quando si viaggia. Per aiutare il dispositivo a identificare situazioni in cui questo sistema non dovrebbe essere utilizzato è possibile attivare le seguenti impostazioni.

Aprite l’app Impostazioni dall’orologio e andate al pannello Privacy > Servizi di localizzazione, quindi attivate la voce Servizi di localizzazione. Sempre da questa schermata, andate poi in Servizi di sistema e attivate la voce Personalizzazione del sistema, quindi tornate indietro e attivate la voce Posizioni significative.

